https://crimea.ria.ru/20250828/10-poezdov-zaderzhivayutsya-v-samarskoy-oblasti-iz-za-padeniya-bespilotnika-1149038457.html

10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника

10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника - РИА Новости Крым, 28.08.2025

10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника

Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Три пригородных поезда отменены,... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T08:11

2025-08-28T08:11

2025-08-28T08:11

самарская область

новости

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

поезд

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149038336_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9bf01c5437c883311c7a57367dd51bde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Три пригородных поезда отменены, сообщила Куйбышевская железная дорога.Еще три пригородных поезда отменены. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.За ночь над регионами России сбили 102 вражеских дрона, из них 21 - над территорией Самарской области.Ранее в четверг сообщалось, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено, четыре поезда задерживаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, новости, железная дорога, российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия