10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника
10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника - РИА Новости Крым, 28.08.2025
10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника
Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Три пригородных поезда отменены,... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T08:11
2025-08-28T08:11
2025-08-28T08:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Три пригородных поезда отменены, сообщила Куйбышевская железная дорога.Еще три пригородных поезда отменены. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.За ночь над регионами России сбили 102 вражеских дрона, из них 21 - над территорией Самарской области.Ранее в четверг сообщалось, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено, четыре поезда задерживаются.
10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника
