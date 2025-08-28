Рейтинг@Mail.ru
10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника - РИА Новости Крым, 28.08.2025
10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника
10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника - РИА Новости Крым, 28.08.2025
10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника
Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Три пригородных поезда отменены,... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T08:11
2025-08-28T08:11
самарская область
новости
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
поезд
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Три пригородных поезда отменены, сообщила Куйбышевская железная дорога.Еще три пригородных поезда отменены. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.За ночь над регионами России сбили 102 вражеских дрона, из них 21 - над территорией Самарской области.Ранее в четверг сообщалось, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено, четыре поезда задерживаются.
самарская область
Новости
самарская область, новости, железная дорога, российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия
10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника

В Самарской области из-за падения беспилотника на ж/д-станцию задерживаются 10 поездов

08:11 28.08.2025
 
Поезд РЖД
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Три пригородных поезда отменены, сообщила Куйбышевская железная дорога.
"Сегодня, 28 августа, в результате падения БПЛА в районе станции Кряж (участок Кряж – Липяги, Самарская область) была временно нарушена работа контактной сети. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, максимальное время задержки — 2 часа 14 минут", - говорится в сообщении.
Еще три пригородных поезда отменены. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.
За ночь над регионами России сбили 102 вражеских дрона, из них 21 - над территорией Самарской области.
Ранее в четверг сообщалось, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено, четыре поезда задерживаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Самарская областьНовостиЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)ПоездПроисшествия
 
