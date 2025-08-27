https://crimea.ria.ru/20250827/zhitelya-dzhankoya-arestovali-za-publichnoe-opravdanie-podryva-krymskogo-mosta-1149012377.html
Жителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста
Жителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Жителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста
ФСБ задержала жителя Джанкоя за публичное оправдание подрыва Крымского моста. Об этом сообщает крымское управление ведомства. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T08:08
2025-08-27T08:08
2025-08-27T09:19
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
теракт
крымский мост
новости
крым
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149012497_17:0:1016:562_1920x0_80_0_0_597643435d311f2b74134d5617eb0066.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Джанкоя за публичное оправдание подрыва Крымского моста. Об этом сообщает крымское управление ведомства.Мужчина 1992 года рождения, администрируя страницу в Telegram, опубликовал материалы, в которых оправдывал теракт."Лингвистическая экспертиза выявила в данных публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма. В отношении гражданина следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет")", - проинформировали в УФСБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Уточняется, что ранее мужчина был судим по статье "Реабилитация нацизма" и провел два года в колонии общего режима. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149012497_142:0:891:562_1920x0_80_0_0_f90e414cdee05087f6a849527bb73969.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, теракт, крымский мост, новости, крым, новости крыма, закон и право, видео
Жителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста
Жителя Джанкоя арестовали на два месяца за публичное оправдание подрыва Крымского моста
08:08 27.08.2025 (обновлено: 09:19 27.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Джанкоя за публичное оправдание подрыва Крымского моста. Об этом сообщает крымское управление ведомства.
Мужчина 1992 года рождения, администрируя страницу в Telegram, опубликовал материалы, в которых оправдывал теракт.
"Лингвистическая экспертиза выявила в данных публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма. В отношении гражданина следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет")", - проинформировали в УФСБ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Уточняется, что ранее мужчина был судим по статье "Реабилитация нацизма" и провел два года в колонии общего режима.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.