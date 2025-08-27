https://crimea.ria.ru/20250827/zayavleniya-aksenova-po-krymu-i-rost-ekonomiki-rossii--glavnoe-za-den-1149034717.html

Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день

Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал про обеспечение безопасности на полуострове, ситуацию с мобильным интернетом и топливом. До конца года российская экономика РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T22:33

2025-08-27T22:33

2025-08-27T21:14

главное за день

новости

общество

крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал про обеспечение безопасности на полуострове, ситуацию с мобильным интернетом и топливом. До конца года российская экономика покажет рост в 1,5%. Кабмин России продлил запрет на экспорт бензина до октября. Минимум в три раза снизилось число вызовов врачей из-за гриппа в Крыму благодаря вакцинации. Крым показал 11-процентный рост турпотока в текущем сезоне. Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день.О главных событиях среды – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов ответил на главные вопросы о КрымеГлава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в середу ответил на важнейшие вопросы о Крыме.По его словам, Крым надежно защищен от угроз со стороны Киева - система противовоздушной обороны на полуострове работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране.Также по словам Аксенова, ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился. Дефицит с топливом вызван логистическими проблемами. Однако в течение месяца ситуация должна выравняться.Кроме того, по информации главы республики, скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать. Он напомнил, что ограничения связаны с безопасностью, как и время ожидания на Крымском мосту.Рост экономики РоссииРост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%. Об этом в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина заявил министр финансов Антон Силуанов."В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", – заявил министр.Запрет на экспорт бензина в РоссииЗапрет на вывоз бензина на сентябрь за рубеж для всех экспортеров продлило правительство России. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей. Об этом сообщили в кабмине."С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", – сказано в сообщении.Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, уточнили в кабмине.Вакцинация от гриппа стартовала в КрымуВакцинация против гриппа стартовала в Крыму. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – это около 1,1 млн человек. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Алексей Натаров."На сегодняшний день уже вакцинировано более 180 тысяч жителей. Вакцин для профилактики в Крыму достаточно. На самом деле в этом году мы подошли к организации более системно. Любой гражданин России при наличии полиса ОМС может прийти в любое медучреждение и привиться", – сообщил Натаров.На 11% вырос турпоток в КрымТурпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом 2024 года. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина доложил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Кроме того, он отметил, что заметный рост показывают Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области, а самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье.Запрет на посещение лесов в Крыму продлилиВ Крыму продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября. Об этом предупредили в МЧС Крыма."Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым приказом Минэкологии Крыма с 27 августа по 16 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20250827/kogda-sostoyatsya-sleduyuschie-peregovory-rossii-i-ukrainy-1149018647.html

https://crimea.ria.ru/20250827/vse-koncheno-v-vengrii-obratilis-k-zelenskomu-posle-ultimatuma-polshi-1149013223.html

https://crimea.ria.ru/20250827/strelba-v-katolicheskoy-shkole-v-ssha-dvoe-detey-pogibli-i-14-raneny-1149034451.html

https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-s-1-sentyabrya-ogranichat-prodazhu-alkogolya-ryadom-s-domami-i-shkolami-1149028101.html

https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-predotvrascheno-shest-teraktov-s-nachala-goda-1149030622.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, крым, в мире