Рейтинг@Mail.ru
Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/zayavleniya-aksenova-po-krymu-i-rost-ekonomiki-rossii--glavnoe-za-den-1149034717.html
Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день
Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал про обеспечение безопасности на полуострове, ситуацию с мобильным интернетом и топливом. До конца года российская экономика РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T22:33
2025-08-27T21:14
главное за день
новости
общество
крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал про обеспечение безопасности на полуострове, ситуацию с мобильным интернетом и топливом. До конца года российская экономика покажет рост в 1,5%. Кабмин России продлил запрет на экспорт бензина до октября. Минимум в три раза снизилось число вызовов врачей из-за гриппа в Крыму благодаря вакцинации. Крым показал 11-процентный рост турпотока в текущем сезоне. Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день.О главных событиях среды – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов ответил на главные вопросы о КрымеГлава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в середу ответил на важнейшие вопросы о Крыме.По его словам, Крым надежно защищен от угроз со стороны Киева - система противовоздушной обороны на полуострове работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране.Также по словам Аксенова, ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился. Дефицит с топливом вызван логистическими проблемами. Однако в течение месяца ситуация должна выравняться.Кроме того, по информации главы республики, скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать. Он напомнил, что ограничения связаны с безопасностью, как и время ожидания на Крымском мосту.Рост экономики РоссииРост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%. Об этом в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина заявил министр финансов Антон Силуанов."В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", – заявил министр.Запрет на экспорт бензина в РоссииЗапрет на вывоз бензина на сентябрь за рубеж для всех экспортеров продлило правительство России. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей. Об этом сообщили в кабмине."С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", – сказано в сообщении.Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, уточнили в кабмине.Вакцинация от гриппа стартовала в КрымуВакцинация против гриппа стартовала в Крыму. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – это около 1,1 млн человек. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Алексей Натаров."На сегодняшний день уже вакцинировано более 180 тысяч жителей. Вакцин для профилактики в Крыму достаточно. На самом деле в этом году мы подошли к организации более системно. Любой гражданин России при наличии полиса ОМС может прийти в любое медучреждение и привиться", – сообщил Натаров.На 11% вырос турпоток в КрымТурпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом 2024 года. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина доложил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Кроме того, он отметил, что заметный рост показывают Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области, а самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье.Запрет на посещение лесов в Крыму продлилиВ Крыму продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября. Об этом предупредили в МЧС Крыма."Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым приказом Минэкологии Крыма с 27 августа по 16 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20250827/kogda-sostoyatsya-sleduyuschie-peregovory-rossii-i-ukrainy-1149018647.html
https://crimea.ria.ru/20250827/vse-koncheno-v-vengrii-obratilis-k-zelenskomu-posle-ultimatuma-polshi-1149013223.html
https://crimea.ria.ru/20250827/strelba-v-katolicheskoy-shkole-v-ssha-dvoe-detey-pogibli-i-14-raneny-1149034451.html
https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-s-1-sentyabrya-ogranichat-prodazhu-alkogolya-ryadom-s-domami-i-shkolami-1149028101.html
https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-predotvrascheno-shest-teraktov-s-nachala-goda-1149030622.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1cbc3177fa02ceaa0c17e9703155e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, общество, крым, в мире
Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день

Безопасность Крыма и запрет на экспорт бензина – главное за день

22:33 27.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал про обеспечение безопасности на полуострове, ситуацию с мобильным интернетом и топливом. До конца года российская экономика покажет рост в 1,5%. Кабмин России продлил запрет на экспорт бензина до октября. Минимум в три раза снизилось число вызовов врачей из-за гриппа в Крыму благодаря вакцинации. Крым показал 11-процентный рост турпотока в текущем сезоне. Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день.
О главных событиях среды – в подборке РИА Новости Крым.

Аксенов ответил на главные вопросы о Крыме

Глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в середу ответил на важнейшие вопросы о Крыме.По его словам, Крым надежно защищен от угроз со стороны Киева - система противовоздушной обороны на полуострове работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране.
Также по словам Аксенова, ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился. Дефицит с топливом вызван логистическими проблемами. Однако в течение месяца ситуация должна выравняться.
Кроме того, по информации главы республики, скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать. Он напомнил, что ограничения связаны с безопасностью, как и время ожидания на Крымском мосту.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Вчера, 13:22
Когда состоятся следующие переговоры России и Украины

Рост экономики России

Рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%. Об этом в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина заявил министр финансов Антон Силуанов.
"В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", – заявил министр.
Владимир Зеленский
Вчера, 09:28
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши

Запрет на экспорт бензина в России

Запрет на вывоз бензина на сентябрь за рубеж для всех экспортеров продлило правительство России. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей. Об этом сообщили в кабмине.
"С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", – сказано в сообщении.
Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, уточнили в кабмине.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Вчера, 20:53
Стрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены

Вакцинация от гриппа стартовала в Крыму

Вакцинация против гриппа стартовала в Крыму. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – это около 1,1 млн человек. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
"На сегодняшний день уже вакцинировано более 180 тысяч жителей. Вакцин для профилактики в Крыму достаточно. На самом деле в этом году мы подошли к организации более системно. Любой гражданин России при наличии полиса ОМС может прийти в любое медучреждение и привиться", – сообщил Натаров.
Бутылки с игристым вином в торговом центре - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Вчера, 19:01
В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами

На 11% вырос турпоток в Крым

Турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом 2024 года. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина доложил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"В летний туристический сезон, с мая по сентябрь, мы прогнозируем 48 млн поездок по стране – это рост плюс 8% к прошлому году. За май-июнь видим, что было 16,5 млн – плюс 10 %", – заявил Решетников.
Кроме того, он отметил, что заметный рост показывают Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области, а самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Вчера, 19:33Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года

Запрет на посещение лесов в Крыму продлили

В Крыму продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября. Об этом предупредили в МЧС Крыма.
"Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым приказом Минэкологии Крыма с 27 августа по 16 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Главное за деньНовостиОбществоКрымВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Температура растет: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:32Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев
23:1713 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
23:07В Севастополе объявлена воздушная тревога
22:33Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день
22:05Ермак в пятницу приедет в США обсудить гарантии безопасности - Зеленский
22:02Крымский мост сейчас: обстановка на 22 часа
21:45Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
21:34Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму
21:21В мозгу у американца завелись паразиты из-за любви к мясу
21:01Зеленский назначил экс-вице-премьера Стефанишину послом в США
20:53Стрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены
20:38В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков
20:20137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта
19:45Россияне выбирают Крым для кинопутешествий
19:33В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года
19:01В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами
18:55В школах Феодосии ремонт крыш и спортплощадок может продлиться до ноября
18:41Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
Лента новостейМолния