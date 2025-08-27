Рейтинг@Mail.ru
Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/zapad-vydal-zelenskomu-indulgentsiyu-tsenoy-zhizney-ukraintsev--zakharova-1149016668.html
Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова
Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова
Западные страны предоставили главе киевского режима Владимиру Зеленскому своеобразную "индульгенцию", за которую расплачиваются граждане Украины, заявила... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T12:11
2025-08-27T12:29
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
владимир зеленский
коллективный запад
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_72277ac5bedbc2d2dca9b6c08f8caa75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Западные страны предоставили главе киевского режима Владимиру Зеленскому своеобразную "индульгенцию", за которую расплачиваются граждане Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, современная западная система во многом напоминает практику продажи индульгенций, когда отпущение грехов зависело от суммы пожертвований. Она отметила, что настоящего искупления и раскаяния в поступках за этим не стоит.Более того, Захарова подчеркнула, что цена "помилования" для Зеленского была совсем не в денежном эквиваленте."Ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Он за нее даже не заплатил. Правда, он принес в жертву жизни граждан Украины", – сказала дипломат.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ответ на подрыв нефтепровода Венгрия может приостановить поставки электроэнергии на Украину, но не станет этого делать, чтобы не страдали мирные украинские граждане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИДОрбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06bb8a454c719c8c081d1dcde4030b1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, владимир зеленский, коллективный запад, украина
Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова

Захарова сравнила поддержку Зеленского Западом с выдачей индульгенций

12:11 27.08.2025 (обновлено: 12:29 27.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Западные страны предоставили главе киевского режима Владимиру Зеленскому своеобразную "индульгенцию", за которую расплачиваются граждане Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, современная западная система во многом напоминает практику продажи индульгенций, когда отпущение грехов зависело от суммы пожертвований. Она отметила, что настоящего искупления и раскаяния в поступках за этим не стоит.
"Это была реальная покупка освобождения от грехов. Чем больше сумма – тем больше грехов отпускают. Я думаю, что это многое объясняет в нынешней системе и легализации коррупции в виде лоббизма, и легализации целого ряда преступлений. Там не борются с первопричинами, а просто легализуют преступления – и таким образом их становится меньше. Фантастическая логика", – отметила представить МИД.
Более того, Захарова подчеркнула, что цена "помилования" для Зеленского была совсем не в денежном эквиваленте.
"Ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Он за нее даже не заплатил. Правда, он принес в жертву жизни граждан Украины", – сказала дипломат.
В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.
Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ответ на подрыв нефтепровода Венгрия может приостановить поставки электроэнергии на Украину, но не станет этого делать, чтобы не страдали мирные украинские граждане.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИД
Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаВладимир ЗеленскийКоллективный ЗападУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности
12:42Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева
12:37Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
12:33Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма
12:13Армия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны
12:11Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова
11:57В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море
11:44В Севастополе ограничат продажу алкоголя
11:28Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов
11:10Часть Симферополя осталась без воды
11:01Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму
10:53Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников
10:11Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева
09:56Крымчане назвали любимые отечественные фильмы
09:41Шерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы
09:28"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
09:14Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут
08:48День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате
08:38Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
08:24День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым
Лента новостейМолния