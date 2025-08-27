https://crimea.ria.ru/20250827/zapad-vydal-zelenskomu-indulgentsiyu-tsenoy-zhizney-ukraintsev--zakharova-1149016668.html

Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Западные страны предоставили главе киевского режима Владимиру Зеленскому своеобразную "индульгенцию", за которую расплачиваются граждане Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, современная западная система во многом напоминает практику продажи индульгенций, когда отпущение грехов зависело от суммы пожертвований. Она отметила, что настоящего искупления и раскаяния в поступках за этим не стоит.Более того, Захарова подчеркнула, что цена "помилования" для Зеленского была совсем не в денежном эквиваленте."Ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Он за нее даже не заплатил. Правда, он принес в жертву жизни граждан Украины", – сказала дипломат.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ответ на подрыв нефтепровода Венгрия может приостановить поставки электроэнергии на Украину, но не станет этого делать, чтобы не страдали мирные украинские граждане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИДОрбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа

