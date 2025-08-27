Рейтинг@Mail.ru
ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking - РИА Новости Крым, 27.08.2025
ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking
ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ВТБ вошел в рейтинг журнала Forbes в сегменте private banking, он попал в группу "платина", сообщает пресс-служба кредитного учреждения.По данным журнала, кредитные учреждения оценивали на основе показателей private-банков (объем клиентских активов, число клиентов с активами от 100 миллионов рублей и от 500 миллионов рублей, ставки по рублевым и валютным депозитам, количество доступных для открытия вклада валют, рейтинг банка от российских рейтинговых агентств), оценок аналитиков компании Frank RG, а также числа голосов, поданных участниками рынка за ту или иную компанию. Банки распределили на четыре группы: "платина", "золото", "серебро", "бронза".Помимо ВТБ Private Banking, в списке "платины" – A-Club и Sber Private Banking.Формат обслуживания банка объединяет услуги для корпоративных и частных клиентов в "едином окне" с расширенными возможностями.
ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking

16:15 27.08.2025
 
ВТБ попал в платиновую группу Forbes в сегменте Private Banking
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ВТБ вошел в рейтинг журнала Forbes в сегменте private banking, он попал в группу "платина", сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
По данным журнала, кредитные учреждения оценивали на основе показателей private-банков (объем клиентских активов, число клиентов с активами от 100 миллионов рублей и от 500 миллионов рублей, ставки по рублевым и валютным депозитам, количество доступных для открытия вклада валют, рейтинг банка от российских рейтинговых агентств), оценок аналитиков компании Frank RG, а также числа голосов, поданных участниками рынка за ту или иную компанию. Банки распределили на четыре группы: "платина", "золото", "серебро", "бронза".
Помимо ВТБ Private Banking, в списке "платины" – A-Club и Sber Private Banking.
"В динамично развивающемся мире пожелания и потребности состоятельных клиентов и членов их семей постоянно меняются. И наша цель – не просто быть банком первого выбора, а создавать продукты и сервисы, которые предвосхищают их запросы", – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко, ее слова приводит пресс-служба банка.
Формат обслуживания банка объединяет услуги для корпоративных и частных клиентов в "едином окне" с расширенными возможностями.
ВТББанкНовости
 
