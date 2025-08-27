https://crimea.ria.ru/20250827/vse-koncheno-v-vengrii-obratilis-k-zelenskomu-posle-ultimatuma-polshi-1149013223.html

"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, и заключить мировое соглашение... РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, и заключить мировое соглашение. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. Так эксперт отреагировал на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Украина не вступит в Европейский союз, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней.Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА *(запрещена в РФ) остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.* Запрещенные в России экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп готов ввести санкции против УкраиныЧто означают слова Зеленского о КрымеПрезидент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской

2025

