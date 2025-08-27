Рейтинг@Mail.ru
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши - РИА Новости Крым, 27.08.2025
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, и заключить мировое соглашение... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, и заключить мировое соглашение. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. Так эксперт отреагировал на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Украина не вступит в Европейский союз, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней.

"Это Польша говорит Зеленскому, что с ним все кончено, поэтому ему лучше прекратить убийства и подписать мир", — приводит слова Кошковича РИА Новости.

Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА *(запрещена в РФ) остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.

* Запрещенные в России экстремистские организации
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, и заключить мировое соглашение. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
Так эксперт отреагировал на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Украина не вступит в Европейский союз, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней.

"Это Польша говорит Зеленскому, что с ним все кончено, поэтому ему лучше прекратить убийства и подписать мир", — приводит слова Кошковича РИА Новости.

Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА *(запрещена в РФ) остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
* Запрещенные в России экстремистские организации
