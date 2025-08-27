https://crimea.ria.ru/20250827/vnimanie-vsem-na-kubani-zazvuchat-sireny-1149030249.html
"Внимание всем!": на Кубани зазвучат сирены
На Кубани в четверг проверят систему оповещения. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 27.08.2025
кубань
краснодарский край
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Кубани в четверг проверят систему оповещения. Об этом сообщает оперштаб региона.Уточняется, что запуск сирен начнется с 10 часов утра. Предупредительные сигналы об опасности "Внимание всем!" прозвучат в населенных пунктах муниципалитета.В Севастополе ранее ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в КрымуКуренков назвал стоимость восстановления всех убежищ и укрытий в РоссииВ Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий
кубань
краснодарский край
Новости
кубань, краснодарский край, новости
