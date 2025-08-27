Рейтинг@Mail.ru
27.08.2025
"Внимание всем!": на Кубани зазвучат сирены
"Внимание всем!": на Кубани зазвучат сирены - РИА Новости Крым, 27.08.2025
"Внимание всем!": на Кубани зазвучат сирены
На Кубани в четверг проверят систему оповещения. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T16:25
2025-08-27T16:22
кубань
краснодарский край
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Кубани в четверг проверят систему оповещения. Об этом сообщает оперштаб региона.Уточняется, что запуск сирен начнется с 10 часов утра. Предупредительные сигналы об опасности "Внимание всем!" прозвучат в населенных пунктах муниципалитета.В Севастополе ранее ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем!": на Кубани зазвучат сирены

16:25 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Кубани в четверг проверят систему оповещения. Об этом сообщает оперштаб региона.
"В Динском районе 28 августа проверят системы оповещения населения", – сказано в сообщении.
Уточняется, что запуск сирен начнется с 10 часов утра. Предупредительные сигналы об опасности "Внимание всем!" прозвучат в населенных пунктах муниципалитета.
"Проверка затронет только сирено-речевые установки", - уточнили в оперштабе.
В Севастополе ранее ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!", сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.
