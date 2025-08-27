https://crimea.ria.ru/20250827/v-sevastopole-dvukh-devushek-na-sapakh-uneslo-v-more-1149016387.html
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море
В Севастополе двух девушек на сапбордах унесло в море на три километра, сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T11:57
2025-08-27T11:57
2025-08-27T11:57
севастополь
новости севастополя
происшествия
черное море
отдых
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149016485_0:115:1224:804_1920x0_80_0_0_a766ad3db5b89bbd01b3c92875d3ebeb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе двух девушек на сапбордах унесло в море на три километра, сообщает правительство города.Уточняется, что сильные волны и ветер осложняли поиски. Пострадавших доставили на катере на берег и напомнили о том, что выход на воду в непогоду недопустим. Аналогичный случай произошел на днях в Ленинском районе Крыма - четверых сапбордистов унесло в море. Трое из них были несовершеннолетними.С начала года на полуострове произошло более полутора десятков происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149016485_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_366d892547ebb2c05a360ab3c38d5970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, черное море, отдых, безопасность
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море
В Севастополе двух девушек на сапбордах унесло в море на три километра