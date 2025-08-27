Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море
В Севастополе двух девушек на сапбордах унесло в море на три километра, сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T11:57
2025-08-27T11:57
севастополь
новости севастополя
происшествия
черное море
отдых
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе двух девушек на сапбордах унесло в море на три километра, сообщает правительство города.Уточняется, что сильные волны и ветер осложняли поиски. Пострадавших доставили на катере на берег и напомнили о том, что выход на воду в непогоду недопустим. Аналогичный случай произошел на днях в Ленинском районе Крыма - четверых сапбордистов унесло в море. Трое из них были несовершеннолетними.С начала года на полуострове произошло более полутора десятков происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей.
севастополь
черное море
севастополь, новости севастополя, происшествия, черное море, отдых, безопасность
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море

В Севастополе двух девушек на сапбордах унесло в море на три километра

11:57 27.08.2025
 
В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе двух девушек на сапбордах унесло в море на три километра, сообщает правительство города.
"Специалисты поисково-спасательного подразделения "Таврос" на катере эвакуировали двух девушек на сапбордах. Их унесло в море на 3 километра от мыса Фиолент", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сильные волны и ветер осложняли поиски. Пострадавших доставили на катере на берег и напомнили о том, что выход на воду в непогоду недопустим.
Аналогичный случай произошел на днях в Ленинском районе Крыма - четверых сапбордистов унесло в море. Трое из них были несовершеннолетними.
С начала года на полуострове произошло более полутора десятков происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей.
СевастопольНовости СевастополяПроисшествияЧерное мореОтдыхБезопасность
 
