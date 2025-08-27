Рейтинг@Mail.ru
В мозгу у американца завелись паразиты из-за любви к мясу - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В мозгу у американца завелись паразиты из-за любви к мясу
В мозгу у американца завелись паразиты из-за любви к мясу - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В мозгу у американца завелись паразиты из-за любви к мясу
Мужчина из США оказался в больнице с заражением головного мозга паразитами. Инцидент случился после употребления в пищу сырого бекона. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 27.08.2025
в мире
сша
происшествия
здоровье
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Мужчина из США оказался в больнице с заражением головного мозга паразитами. Инцидент случился после употребления в пищу сырого бекона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Unilad.По информации источника, после нескольких недель сильной головной боли 52-летний американец обратился за медицинской помощью. Врачи назначили пациенту МРТ.Медики узнали, что источник заражения связан с пищевыми предпочтениями пациента. Мужчина признался, что всегда ел бекон слабо поджаренным, поскольку не любил хрустящую корочку, уточнили в публикации."После подтверждения диагноза пациент провел несколько недель в отделении интенсивной терапии, проходя курс лечения противопаразитарными и противовоспалительными препаратами для снятия отека мозга", – добавили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В мозгу у американца завелись паразиты из-за любви к мясу

В США в мозге мужчины завелись паразиты из-за употребления слабо поджаренного бекона

21:21 27.08.2025 (обновлено: 21:22 27.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Мужчина из США оказался в больнице с заражением головного мозга паразитами. Инцидент случился после употребления в пищу сырого бекона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Unilad.
По информации источника, после нескольких недель сильной головной боли 52-летний американец обратился за медицинской помощью. Врачи назначили пациенту МРТ.

"Исследования показали, что в мозге пациента находятся образования. Позже оказалось, что это кисты, в которых находятся личинки свиного цепня", – сказано в сообщении.

Медики узнали, что источник заражения связан с пищевыми предпочтениями пациента. Мужчина признался, что всегда ел бекон слабо поджаренным, поскольку не любил хрустящую корочку, уточнили в публикации.
"После подтверждения диагноза пациент провел несколько недель в отделении интенсивной терапии, проходя курс лечения противопаразитарными и противовоспалительными препаратами для снятия отека мозга", – добавили в сообщении.
Лента новостейМолния