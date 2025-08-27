https://crimea.ria.ru/20250827/v-feodosii-likvidiruyut-dve-nesanktsionirovannye-svalki-1149019275.html

В Феодосии ликвидируют две несанкционированные свалки

В Феодосии выявлены две несанкционированные свалки отходов производства и потребления общей площадью 6 тысяч квадратных метров, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 27.08.2025

прокуратура республики крым

мусор

новости крыма

феодосия

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии выявлены две несанкционированные свалки отходов производства и потребления общей площадью 6 тысяч квадратных метров, сообщает прокуратура Крыма.В ходе проверки установлено, что свалки расположены на земельных участках, а местная администрация не предпринимает мер по их ликвидации. В связи с этим надзорное ведомство направило представление в органы местного самоуправления, однако реакции не последовало.Фактическое исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры, чтобы очистка территории прошла в полном объеме.Ранее сообщалось, что за 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных экосистемах. И эта проблема требует ужесточения контроля со стороны муниципалитетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собственников земель наказали за разведение свалкиПожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушенийВ Крыму назвали главную "мусорную" проблему

