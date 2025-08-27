В Феодосии ликвидируют две несанкционированные свалки

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250827/v-feodosii-likvidiruyut-dve-nesanktsionirovannye-svalki-1149019275.html
2025-08-27T13:41
2025-08-27T13:41
прокуратура республики крым
мусор
новости крыма
феодосия
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии выявлены две несанкционированные свалки отходов производства и потребления общей площадью 6 тысяч квадратных метров, сообщает прокуратура Крыма.В ходе проверки установлено, что свалки расположены на земельных участках, а местная администрация не предпринимает мер по их ликвидации. В связи с этим надзорное ведомство направило представление в органы местного самоуправления, однако реакции не последовало.Фактическое исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры, чтобы очистка территории прошла в полном объеме.Ранее сообщалось, что за 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных экосистемах. И эта проблема требует ужесточения контроля со стороны муниципалитетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собственников земель наказали за разведение свалкиПожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушенийВ Крыму назвали главную "мусорную" проблему
феодосия
крым
прокуратура республики крым, мусор, новости крыма, феодосия, крым
13:41 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии выявлены две несанкционированные свалки отходов производства и потребления общей площадью 6 тысяч квадратных метров, сообщает прокуратура Крыма.
В ходе проверки установлено, что свалки расположены на земельных участках, а местная администрация не предпринимает мер по их ликвидации. В связи с этим надзорное ведомство направило представление в органы местного самоуправления, однако реакции не последовало.
"С учетом изложенного прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением о понуждении администрации ликвидировать указанные свалки, которое рассмотрено и удовлетворено", – сообщили в ведомстве.
Фактическое исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры, чтобы очистка территории прошла в полном объеме.
Ранее сообщалось, что за 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных экосистемах. И эта проблема требует ужесточения контроля со стороны муниципалитетов.
В Крыму собственников земель наказали за разведение свалки
Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений
В Крыму назвали главную "мусорную" проблему
 
Прокуратура Республики КрымМусорНовости КрымаФеодосияКрым
 
