https://crimea.ria.ru/20250827/ulichnym-muzykantam-v-krymu-zapretyat-ispolnyat-pesni-inoagentov-1149012684.html

Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов

Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов

Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам запретить музыкантам исполнять на открытых уличных площадках песни иноагентов. Об этом сообщил спикер... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T08:38

2025-08-27T08:38

2025-08-27T08:33

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

иноагенты

крым

новости крыма

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119755452_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2eb0b765d96f5ba455c5033baa99544e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам запретить музыкантам исполнять на открытых уличных площадках песни иноагентов. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов. Уличным артистам, желающим выступать на площадках города или района республики, рекомендовано отказывать в согласовании проведения выступлений, если их репертуар содержит произведения, созданные лицами из этой категории. Меру также предлагается распространить на граждан государств, совершающих недружественные действия против России, "чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны".По его словам, в ближайшее время Госсовет инициирует рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований республики. Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщил, что Госсовет республики готовит обращение в Госдуму о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или иностранцами, совершающими в отношении России недружественные действия. По словам Константинова, "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250811/simonyan-otsenila-initsiativu-kryma-po-proizvedeniyam-inoagentov-1148633365.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), иноагенты, крым, новости крыма, культура