Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
2025-08-27T08:38
2025-08-27T08:38
2025-08-27T08:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам запретить музыкантам исполнять на открытых уличных площадках песни иноагентов. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов. Уличным артистам, желающим выступать на площадках города или района республики, рекомендовано отказывать в согласовании проведения выступлений, если их репертуар содержит произведения, созданные лицами из этой категории. Меру также предлагается распространить на граждан государств, совершающих недружественные действия против России, "чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны".По его словам, в ближайшее время Госсовет инициирует рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований республики. Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщил, что Госсовет республики готовит обращение в Госдуму о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или иностранцами, совершающими в отношении России недружественные действия. По словам Константинова, "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки".
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма рекомендовал муниципалитетам запретить музыкантам исполнять на открытых уличных площадках песни иноагентов. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.
Уличным артистам, желающим выступать на площадках города или района республики, рекомендовано отказывать в согласовании проведения выступлений, если их репертуар содержит произведения, созданные лицами из этой категории.
Меру также предлагается распространить на граждан государств, совершающих недружественные действия против России, "чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны".
"Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, в ближайшее время Госсовет инициирует рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований республики.
Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщил, что Госсовет республики готовит обращение в Госдуму
о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или иностранцами, совершающими в отношении России недружественные действия. По словам Константинова, "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки".
