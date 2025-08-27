https://crimea.ria.ru/20250827/tsepyu-razbival-stekla-v-krymu-zaderzhali-podozrevaemogo-v-porche-10-avto-1149021624.html
Цепью разбивал стекла: в Крыму задержали подозреваемого в порче 10 авто
Цепью разбивал стекла: в Крыму задержали подозреваемого в порче 10 авто
В Севастополе полицейские задержали подозреваемого, который из хулиганских побуждений повредил 10 автомобилей. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T14:30
2025-08-27T14:30
2025-08-27T14:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали подозреваемого, который из хулиганских побуждений повредил 10 автомобилей. Об этом сообщили в полиции города. Инцидент произошел в ночь на 26 августа в Нахимовском районе. Один за другим в дежурную часть стали обращаться жители с заявлением о повреждении их автомобилей. Всего поступило 10 заявлений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 29-летний безработный севастополец. Как выяснилось, он находился в состоянии опьяненияОбщий ущерб автомобилистам - более 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали подозреваемого, который из хулиганских побуждений повредил 10 автомобилей. Об этом сообщили в полиции города.
Инцидент произошел
в ночь на 26 августа в Нахимовском районе. Один за другим в дежурную часть стали обращаться жители с заявлением о повреждении их автомобилей. Всего поступило 10 заявлений.
"Предварительно установлено, что мужчина передвигался по улицам Ярославской, Муромской и Модлинской, где при помощи металлической цепи наносил удары по задним стеклам припаркованных автомобилей, после чего скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 29-летний безработный севастополец. Как выяснилось, он находился в состоянии опьянения
Общий ущерб автомобилистам - более 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
