Цепью разбивал стекла: в Крыму задержали подозреваемого в порче 10 авто

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого, который из хулиганских побуждений повредил 10 автомобилей. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали подозреваемого, который из хулиганских побуждений повредил 10 автомобилей. Об этом сообщили в полиции города. Инцидент произошел в ночь на 26 августа в Нахимовском районе. Один за другим в дежурную часть стали обращаться жители с заявлением о повреждении их автомобилей. Всего поступило 10 заявлений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 29-летний безработный севастополец. Как выяснилось, он находился в состоянии опьяненияОбщий ущерб автомобилистам - более 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

