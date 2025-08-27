https://crimea.ria.ru/20250827/stroitelstvo-mnogokvartirnykh-domov-v-krymu--kak-sledyat-za-srokami-1149000159.html

Строительство многоквартирных домов в Крыму – как следят за сроками

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Под надзором министерства строительства и архитектуры Крыма находятся порядка 470 строящихся объектов, из них 335 – многоквартирные жилые дома. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил заместитель министра жилищной политики и Государственного строительства надзора Республики Крым Евгений Агуреев.По его словам, министерство следит за тем, чтобы сроки строительства этих объектов не растягивались и они не становились "долгостроями" или "недостроями"."У нас сейчас под надзором порядка 335 таких (многоквартирных – ред.) объектов. На каждый объект при разработке проектной документации разрабатывался календарный план строительства, который подавался нам. Это первое для получения разрешения на строительство, которое выдается на срочный период. И аналогично, когда объект встает под надзор, разрабатывается программа проверок согласно этому плану, и мы согласно данной программе осуществляем надзор, выходим на каждый этап строительства, его освидетельствуем и так далее", – рассказал замминистра о правилах застройки.По его словам, если на том или ином этапе строительства застройщик начинает отставать от поданного плана, то с ним проводится профилактическая работа.Те же правила касаются всех объектов площадью более полутора тысяч метров и высотой более двух этажей – торговых центров, магазинов, общественных и деловых зданий деловых и так далее."По завершению выполнения всех работ по строительству в отношении объекта выдается заключение о его соответствии требованиям проектной документации, которая служит потом основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", – сказал Агуреев.Ранее в эфире радиостанции Агуреев заявил, что в общем объектов незавершенного строительства, внесенных в особый реестр по поручению правительства России, на территории республики насчитывается 4181.Также он подчеркнул, что в июне этого года госсоветом Крыма был поддержан и принят закон о повышенной налоговой ставке для владельцев объектов незавершенного строительства, расположенных в Крыму. Он вступит в силу в 2026 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно

