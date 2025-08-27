Рейтинг@Mail.ru
Строительство многоквартирных домов в Крыму – как следят за сроками - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Строительство многоквартирных домов в Крыму – как следят за сроками
Строительство многоквартирных домов в Крыму – как следят за сроками - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Строительство многоквартирных домов в Крыму – как следят за сроками
Под надзором министерства строительства и архитектуры Крыма находятся порядка 470 строящихся объектов, из них 335 – многоквартирные жилые дома. Такие цифры в... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T06:48
2025-08-27T06:37
радио "спутник в крыму"
строительство
новости крыма
крым
жилье в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Под надзором министерства строительства и архитектуры Крыма находятся порядка 470 строящихся объектов, из них 335 – многоквартирные жилые дома. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил заместитель министра жилищной политики и Государственного строительства надзора Республики Крым Евгений Агуреев.По его словам, министерство следит за тем, чтобы сроки строительства этих объектов не растягивались и они не становились "долгостроями" или "недостроями"."У нас сейчас под надзором порядка 335 таких (многоквартирных – ред.) объектов. На каждый объект при разработке проектной документации разрабатывался календарный план строительства, который подавался нам. Это первое для получения разрешения на строительство, которое выдается на срочный период. И аналогично, когда объект встает под надзор, разрабатывается программа проверок согласно этому плану, и мы согласно данной программе осуществляем надзор, выходим на каждый этап строительства, его освидетельствуем и так далее", – рассказал замминистра о правилах застройки.По его словам, если на том или ином этапе строительства застройщик начинает отставать от поданного плана, то с ним проводится профилактическая работа.Те же правила касаются всех объектов площадью более полутора тысяч метров и высотой более двух этажей – торговых центров, магазинов, общественных и деловых зданий деловых и так далее."По завершению выполнения всех работ по строительству в отношении объекта выдается заключение о его соответствии требованиям проектной документации, которая служит потом основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", – сказал Агуреев.Ранее в эфире радиостанции Агуреев заявил, что в общем объектов незавершенного строительства, внесенных в особый реестр по поручению правительства России, на территории республики насчитывается 4181.Также он подчеркнул, что в июне этого года госсоветом Крыма был поддержан и принят закон о повышенной налоговой ставке для владельцев объектов незавершенного строительства, расположенных в Крыму. Он вступит в силу в 2026 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
строительство, новости крыма, крым, жилье в крыму
Строительство многоквартирных домов в Крыму – как следят за сроками

В Крыму строят 335 многоквартирных жилых домов – за сроками сдачи следит госстройнадзор

06:48 27.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСтроительство жилья в Московской области
Строительство жилья в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Под надзором министерства строительства и архитектуры Крыма находятся порядка 470 строящихся объектов, из них 335 – многоквартирные жилые дома. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил заместитель министра жилищной политики и Государственного строительства надзора Республики Крым Евгений Агуреев.
По его словам, министерство следит за тем, чтобы сроки строительства этих объектов не растягивались и они не становились "долгостроями" или "недостроями".
"У нас сейчас под надзором порядка 335 таких (многоквартирных – ред.) объектов. На каждый объект при разработке проектной документации разрабатывался календарный план строительства, который подавался нам. Это первое для получения разрешения на строительство, которое выдается на срочный период. И аналогично, когда объект встает под надзор, разрабатывается программа проверок согласно этому плану, и мы согласно данной программе осуществляем надзор, выходим на каждый этап строительства, его освидетельствуем и так далее", – рассказал замминистра о правилах застройки.
По его словам, если на том или ином этапе строительства застройщик начинает отставать от поданного плана, то с ним проводится профилактическая работа.

"Выдаем предостережения о недопустимости нарушения сроков строительства в том числе. Скажем так, корректируем календарный план, чтобы люди могли получить свою купленную недвижимость в обозначенный срок. Это федеральная норма. Мы осуществляем региональный госстройнадзор", – сказал Агуреев.

Те же правила касаются всех объектов площадью более полутора тысяч метров и высотой более двух этажей – торговых центров, магазинов, общественных и деловых зданий деловых и так далее.
"По завершению выполнения всех работ по строительству в отношении объекта выдается заключение о его соответствии требованиям проектной документации, которая служит потом основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", – сказал Агуреев.
Ранее в эфире радиостанции Агуреев заявил, что в общем объектов незавершенного строительства, внесенных в особый реестр по поручению правительства России, на территории республики насчитывается 4181.
Также он подчеркнул, что в июне этого года госсоветом Крыма был поддержан и принят закон о повышенной налоговой ставке для владельцев объектов незавершенного строительства, расположенных в Крыму. Он вступит в силу в 2026 году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ
Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
 
Радио "Спутник в Крыму"СтроительствоНовости КрымаКрымЖилье в Крыму
 
