Стрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены

Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара.

2025-08-27T20:53

2025-08-27T20:53

2025-08-27T20:54

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/02/1133960440_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_cafd2756bc4e654dd18f29cca12aafb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара.По словам главы полиции, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский."Двое из них (пострадавших - ред.) находятся в критическом состоянии", - сообщил Охара журналистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

2025

