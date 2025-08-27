Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены
Стрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены
Стрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Стрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены
Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T20:53
2025-08-27T20:54
происшествия
сша
в мире
новости
стрельба
стрельба в школе
стрельба в сша
СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара.По словам главы полиции, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский."Двое из них (пострадавших - ред.) находятся в критическом состоянии", - сообщил Охара журналистам.
происшествия, сша, в мире, новости, стрельба, стрельба в школе, стрельба в сша
Стрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены

При стрельбе в католической школе в США погибли двое детей и 14 ранены

20:53 27.08.2025 (обновлено: 20:54 27.08.2025)
 
© AP Photo Ross D. FranklinПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo Ross D. Franklin
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара.
"Два ребенка восьми и десяти лет погибли, 17 человек ранены, из них 14 детей", - сказал Охара журналистам, трансляцию выступления которого вели американские телеканалы.
По словам главы полиции, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский.
"Двое из них (пострадавших - ред.) находятся в критическом состоянии", - сообщил Охара журналистам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
