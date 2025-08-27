https://crimea.ria.ru/20250827/situatsiya-na-krymskom-mostu---proezda-zhdut-bolee-600-mashin-1149011755.html
Ситуация на Крымском мосту - проезда ждут более 600 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту перед пунктами досмотра утром в среду ждут проезда более 600 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
