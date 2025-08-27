Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту - проезда ждут более 600 машин - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на Крымском мосту - проезда ждут более 600 машин
Ситуация на Крымском мосту - проезда ждут более 600 машин - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Ситуация на Крымском мосту - проезда ждут более 600 машин
На Крымскому мосту перед пунктами досмотра утром в среду ждут проезда более 600 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту перед пунктами досмотра утром в среду ждут проезда более 600 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на Крымском мосту - проезда ждут более 600 машин

07:04 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту перед пунктами досмотра утром в среду ждут проезда более 600 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 615 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
