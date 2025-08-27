Рейтинг@Mail.ru
Разрушительный ураган приближается к Камчатке - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Разрушительный ураган приближается к Камчатке
К Камчатке приближается разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду. Также опасная погода в ночь на четверг ожидается на Сахалине и Курильских
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. К Камчатке приближается разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду. Также опасная погода в ночь на четверг ожидается на Сахалине и Курильских островах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ветер такой силы бывает крайне редко и приносит разрушения, поскольку ураганом считается ветер со скоростью выше 33 метров в секунду, добавил синоптик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в проливе ДрейкаНепогода обрушилась на Сочи: подтоплены дороги и повалены деревьяНа Камчатке произошло новое мощное землетрясение
Разрушительный ураган приближается к Камчатке

На Камчатке ждут разрешительный ураган с порывами до 47 метров в секунду

15:43 27.08.2025 (обновлено: 16:14 27.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. К Камчатке приближается разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду. Также опасная погода в ночь на четверг ожидается на Сахалине и Курильских островах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Опаснейшая погода сейчас на востоке страны: на Камчатке, Сахалине и Курильских островах. В ночь на 28 августа в Сахалинской области ожидается очень сильный дождь и ветер до 30 метров в секунду, а во второй половине ночи прогнозируется ураган на Курилах: 33-35 метров в секунду. На Камчатке еще более сложная ситуация: там восточный ветер обусловит порывы до 45-47 метров в секунду", – рассказал РИА Новости Вильфанд.

Ветер такой силы бывает крайне редко и приносит разрушения, поскольку ураганом считается ветер со скоростью выше 33 метров в секунду, добавил синоптик.
"Опасная погода прогнозируется в Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатского края", – уточнил Вильфанд.
