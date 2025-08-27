https://crimea.ria.ru/20250827/razrushitelnyy-uragan-priblizhaetsya-k-kamchatke-1149028530.html
Разрушительный ураган приближается к Камчатке
2025-08-27T15:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. К Камчатке приближается разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду. Также опасная погода в ночь на четверг ожидается на Сахалине и Курильских островах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ветер такой силы бывает крайне редко и приносит разрушения, поскольку ураганом считается ветер со скоростью выше 33 метров в секунду, добавил синоптик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в проливе ДрейкаНепогода обрушилась на Сочи: подтоплены дороги и повалены деревьяНа Камчатке произошло новое мощное землетрясение
