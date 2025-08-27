https://crimea.ria.ru/20250827/prokhladnye-nochi-i-povyshenie-temperatury-dnem-pogoda-v-krymu-v-sredu-1148927631.html
Прохладные ночи и повышение температуры днем: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +27...+29.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем от +25 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью +10…+15, на побережье до +19 градусов, днем температура воздуха в пределах комфортных значений +24…+29, в горах +17…+22 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +25...+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем от +25 до +30.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.