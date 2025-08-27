Рейтинг@Mail.ru
Прохладные ночи и повышение температуры днем: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Прохладные ночи и повышение температуры днем: погода в Крыму в среду
Прохладные ночи и повышение температуры днем: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Прохладные ночи и повышение температуры днем: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-27T00:01
2025-08-26T19:47
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +27...+29.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем от +25 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прохладные ночи и повышение температуры днем: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду без осадков и до +30 градусов

00:01 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью +10…+15, на побережье до +19 градусов, днем температура воздуха в пределах комфортных значений +24…+29, в горах +17…+22 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +25...+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем от +25 до +30.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
