Прохладные ночи и повышение температуры днем: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-27T00:01

2025-08-27T00:01

2025-08-26T19:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +27...+29.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +16...+18 градусов, днем от +25 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

