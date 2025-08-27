https://crimea.ria.ru/20250827/pomogal-zaschischat-krym-na-mangupe-otkryli-pamyatnik-shtefanu-velikomu-1149031727.html
Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому
Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на территории Благовещенского мужского пещерного монастыря на горе Мангуп установили памятник выдающемуся молдавскому государственному деятелю Штефану III Великому. Он правил Молдавией с 1457 по 1504 годы и прославился как выдающийся дипломат и полководец, крепкий государственник, защитник православной веры и борец с произволом бояр. Для молдавского народа он является одним из самых известных и почитаемых исторических деятелей.Свой след Штефан чел Маре оставил и в русской истории. Он был союзником государя всея Руси Ивана III.Воины молдавского господаря в 1475 году помогали жителям крымского княжества Феодоро на протяжении полугода сдерживать натиск 70-тысячной армии османов, осадивших столицу княжества – Мангуп. Героическая оборона Мангупа серьезно замедлила турецкое завоевание важных городов-крепостей на северо-западном побережье Черного моря.Установка бюста Штефана Великого в Крыму – не только дань истории, но и напоминание о многовековой дружбе российского и молдавского народов.Как проходила церемония открытия памятника – в видеорепортаже РИА Новости Крым.
В Крыму на горе Мангуп торжественно открыли бюст молдавского князя Штефана Великого
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на территории Благовещенского мужского пещерного монастыря на горе Мангуп установили памятник выдающемуся молдавскому государственному деятелю Штефану III Великому. Он правил Молдавией с 1457 по 1504 годы и прославился как выдающийся дипломат и полководец, крепкий государственник, защитник православной веры и борец с произволом бояр. Для молдавского народа он является одним из самых известных и почитаемых исторических деятелей.
Свой след Штефан чел Маре оставил и в русской истории. Он был союзником государя всея Руси Ивана III.
Воины молдавского господаря в 1475 году помогали жителям крымского княжества Феодоро на протяжении полугода сдерживать натиск 70-тысячной армии османов, осадивших столицу княжества – Мангуп. Героическая оборона Мангупа серьезно замедлила турецкое завоевание важных городов-крепостей на северо-западном побережье Черного моря.
Установка бюста Штефана Великого в Крыму – не только дань истории, но и напоминание о многовековой дружбе российского и молдавского народов.
Как проходила церемония открытия памятника – в видеорепортаже РИА Новости Крым.
