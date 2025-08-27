Рейтинг@Mail.ru
Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/pomogal-zaschischat-krym-na-mangupe-otkryli-pamyatnik-shtefanu-velikomu-1149031727.html
Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому
Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому
В Крыму на территории Благовещенского мужского пещерного монастыря на горе Мангуп установили памятник выдающемуся молдавскому государственному деятелю Штефану... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T17:56
2025-08-27T17:45
молдавия
история
крым
мангуп
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149024502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57ed900eb1891135a2be20779cd3b7f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на территории Благовещенского мужского пещерного монастыря на горе Мангуп установили памятник выдающемуся молдавскому государственному деятелю Штефану III Великому. Он правил Молдавией с 1457 по 1504 годы и прославился как выдающийся дипломат и полководец, крепкий государственник, защитник православной веры и борец с произволом бояр. Для молдавского народа он является одним из самых известных и почитаемых исторических деятелей.Свой след Штефан чел Маре оставил и в русской истории. Он был союзником государя всея Руси Ивана III.Воины молдавского господаря в 1475 году помогали жителям крымского княжества Феодоро на протяжении полугода сдерживать натиск 70-тысячной армии османов, осадивших столицу княжества – Мангуп. Героическая оборона Мангупа серьезно замедлила турецкое завоевание важных городов-крепостей на северо-западном побережье Черного моря.Установка бюста Штефана Великого в Крыму – не только дань истории, но и напоминание о многовековой дружбе российского и молдавского народов.Как проходила церемония открытия памятника – в видеорепортаже РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
молдавия
крым
мангуп
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149024502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3afd5c40912872be35600b6a32f39be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
молдавия, история, крым, мангуп, россия, видео, видео
Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому

В Крыму на горе Мангуп торжественно открыли бюст молдавского князя Штефана Великого

17:56 27.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на территории Благовещенского мужского пещерного монастыря на горе Мангуп установили памятник выдающемуся молдавскому государственному деятелю Штефану III Великому. Он правил Молдавией с 1457 по 1504 годы и прославился как выдающийся дипломат и полководец, крепкий государственник, защитник православной веры и борец с произволом бояр. Для молдавского народа он является одним из самых известных и почитаемых исторических деятелей.
Свой след Штефан чел Маре оставил и в русской истории. Он был союзником государя всея Руси Ивана III.
Воины молдавского господаря в 1475 году помогали жителям крымского княжества Феодоро на протяжении полугода сдерживать натиск 70-тысячной армии османов, осадивших столицу княжества – Мангуп. Героическая оборона Мангупа серьезно замедлила турецкое завоевание важных городов-крепостей на северо-западном побережье Черного моря.
Установка бюста Штефана Великого в Крыму – не только дань истории, но и напоминание о многовековой дружбе российского и молдавского народов.
Как проходила церемония открытия памятника – в видеорепортаже РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МолдавияИсторияКрымМангупРоссияВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами
18:55В школах Феодосии ремонт крыш и спортплощадок может продлиться до ноября
18:41Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
18:32Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина
18:17Бархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
17:56Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому
17:46На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий
17:20Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи
17:05В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев
16:55Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель
16:3222 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии
16:25"Внимание всем!": на Кубани зазвучат сирены
16:15ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking
16:02Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах
15:50Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
15:43Разрушительный ураган приближается к Камчатке
15:28Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов
15:18В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя
15:00Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
14:51Российская экономика показывает рост – цифры Минфина
Лента новостейМолния