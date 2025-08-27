https://crimea.ria.ru/20250827/novosti-svo-v-minoborony-nazvali-poteri-kieva-1149017729.html

Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева

Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева

Еще 1275 украинских боевиков, вражеская техника, орудия полевой артиллерии и другое вооружение уничтожены за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Еще 1275 украинских боевиков, вражеская техника, орудия полевой артиллерии и другое вооружение уничтожены за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 175 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Российская группа "Запад" улучшила тактическое положение, ликвидировала свыше 230 вражеских солдат, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 190 боевиков ВСУ, танк, три автомобиля и склад боеприпасов.Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы бойцов группировки "Центр" превысили 400 человек, уничтожены три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили до 215 неонацистов, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.В зоне действия группировки "Днепр" ВСУ потеряли свыше 65 солдат, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада материальных средств.Также российские военные поразили радиолокационную станцию ПВО ВСУ, пункты управления и места сборки вражеских дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, два американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 162 беспилотника.Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов,283 вертолета, 79 826 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 968 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 480 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - МинобороныСилы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов

