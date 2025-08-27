Рейтинг@Mail.ru
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев
Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.08.2025
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
крым
срочные новости крыма
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В 23.07 в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Затем в Минобороны России сообщили о беспилотнике, сбитом над Крымом, еще двух над Черным морем и десяти над другими регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, срочные новости крыма, новости севастополя
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев

Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя

23:32 27.08.2025 (обновлено: 23:37 27.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые были слышны в городе - это силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Продолжается контроль обстановки", - написал Развожаев в Telegram-канале.
В 23.07 в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Затем в Минобороны России сообщили о беспилотнике, сбитом над Крымом, еще двух над Черным морем и десяти над другими регионами страны.
Работа ПВО в Крыму
Вчера, 13:13
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
СевастопольМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымСрочные новости КрымаНовости Севастополя
 
