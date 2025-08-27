https://crimea.ria.ru/20250827/nad-morem-u-sevastopolya-sbili-tri-vozdushnykh-tseli---razvozhaev-1149036030.html
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев
Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T23:32
2025-08-27T23:32
2025-08-27T23:37
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
крым
срочные новости крыма
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e200b858ce2dec002e7a301d0e5d528.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В 23.07 в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Затем в Минобороны России сообщили о беспилотнике, сбитом над Крымом, еще двух над Черным морем и десяти над другими регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250827/kupol-kryma-aksenov-rasskazal-o-nadezhnoy-zaschite-poluostrova-1149018731.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fe2534ea2de0692c11e74ae9c7856927.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, срочные новости крыма, новости севастополя
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев
Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя
23:32 27.08.2025 (обновлено: 23:37 27.08.2025)