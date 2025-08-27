Рейтинг@Mail.ru
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
Система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране, заявил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T13:13
2025-08-27T13:13
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
пво
новости крыма
сергей аксенов
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Глава Крыма пояснил, что речь идет о целом комплексе мер, включая работу радиоэлектронной борьбы."Многие вопросы невозможно в публичном поле комментировать, в том числе и рассказывать или оценивать работу систем радиоэлектронной борьбы. Я уверен, что в целом общий вклад в синхронизацию работы служб, ведомств, работы систем ПВО, Черноморского флота, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, "Барс-Крым" и в целом правоохранительной системы позволяет обеспечить высокий уровень защиты полуострова… Крым с 14-го года прошел такие испытания, что, поверьте, мы готовы к любому развитию событий, достойно всем дадим ответ", – подчеркнул он.
безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, пво, новости крыма, сергей аксенов, новости сво
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова

Аксенов заявил о высокой эффективности ПВО Крыма и надежной защите полуострова

13:13 27.08.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Крым защищен, защищен надежно по всем направлениям. Сегодня, наверное, нет ни одной системы ПВО в мире, которая обеспечивала бы стопроцентную безопасность. Это показали и события в Израиле, и неспособность американских и британских систем полностью защитить Киев. В Крыму же эффективность ПВО составляет 95-97%, это очень высокий показатель", – сказал Аксенов.
Глава Крыма пояснил, что речь идет о целом комплексе мер, включая работу радиоэлектронной борьбы.
"Многие вопросы невозможно в публичном поле комментировать, в том числе и рассказывать или оценивать работу систем радиоэлектронной борьбы. Я уверен, что в целом общий вклад в синхронизацию работы служб, ведомств, работы систем ПВО, Черноморского флота, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, "Барс-Крым" и в целом правоохранительной системы позволяет обеспечить высокий уровень защиты полуострова… Крым с 14-го года прошел такие испытания, что, поверьте, мы готовы к любому развитию событий, достойно всем дадим ответ", – подчеркнул он.
12:37
Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
 
