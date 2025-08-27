https://crimea.ria.ru/20250827/kupol-kryma-aksenov-rasskazal-o-nadezhnoy-zaschite-poluostrova-1149018731.html
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Глава Крыма пояснил, что речь идет о целом комплексе мер, включая работу радиоэлектронной борьбы."Многие вопросы невозможно в публичном поле комментировать, в том числе и рассказывать или оценивать работу систем радиоэлектронной борьбы. Я уверен, что в целом общий вклад в синхронизацию работы служб, ведомств, работы систем ПВО, Черноморского флота, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, "Барс-Крым" и в целом правоохранительной системы позволяет обеспечить высокий уровень защиты полуострова… Крым с 14-го года прошел такие испытания, что, поверьте, мы готовы к любому развитию событий, достойно всем дадим ответ", – подчеркнул он.
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Крым защищен, защищен надежно по всем направлениям. Сегодня, наверное, нет ни одной системы ПВО в мире, которая обеспечивала бы стопроцентную безопасность. Это показали и события в Израиле, и неспособность американских и британских систем полностью защитить Киев. В Крыму же эффективность ПВО составляет 95-97%, это очень высокий показатель", – сказал Аксенов.
Глава Крыма пояснил, что речь идет о целом комплексе мер, включая работу радиоэлектронной борьбы.
"Многие вопросы невозможно в публичном поле комментировать, в том числе и рассказывать или оценивать работу систем радиоэлектронной борьбы. Я уверен, что в целом общий вклад в синхронизацию работы служб, ведомств, работы систем ПВО, Черноморского флота, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, "Барс-Крым" и в целом правоохранительной системы позволяет обеспечить высокий уровень защиты полуострова… Крым с 14-го года прошел такие испытания, что, поверьте, мы готовы к любому развитию событий, достойно всем дадим ответ", – подчеркнул он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.