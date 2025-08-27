https://crimea.ria.ru/20250827/kupol-kryma-aksenov-rasskazal-o-nadezhnoy-zaschite-poluostrova-1149018731.html

Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова

Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова

Система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране, заявил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T13:13

2025-08-27T13:13

2025-08-27T13:13

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

крым

пво

новости крыма

сергей аксенов

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Глава Крыма пояснил, что речь идет о целом комплексе мер, включая работу радиоэлектронной борьбы."Многие вопросы невозможно в публичном поле комментировать, в том числе и рассказывать или оценивать работу систем радиоэлектронной борьбы. Я уверен, что в целом общий вклад в синхронизацию работы служб, ведомств, работы систем ПВО, Черноморского флота, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, "Барс-Крым" и в целом правоохранительной системы позволяет обеспечить высокий уровень защиты полуострова… Крым с 14-го года прошел такие испытания, что, поверьте, мы готовы к любому развитию событий, достойно всем дадим ответ", – подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250827/skorost-mobilnogo-interneta-v-krymu-uvelichivayut---aksenov-1149017377.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, пво, новости крыма, сергей аксенов, новости сво