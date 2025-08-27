Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250827/krymskiy-most-seychas-so-storony-kerchi-trekhchasovaya-ochered-1149031897.html
Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи
Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи
До трех часов составляет время ожидания проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны полуострова. По актуальным данным на 17 часов, в очереди... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T17:20
2025-08-27T17:26
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
кубань
крым
керченский пролив
керчь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745859_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_aab2aaccadb9aeef765715e2917b35a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. До трех часов составляет время ожидания проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны полуострова. По актуальным данным на 17 часов, в очереди находятся 850 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В 9 утра среды перед пунктами досмотра со стороны Крыма проезда ожидали 735 авто. Тремя часами ранее в очереди с крымской стороны стояли более 600 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1-00 до 7-00: в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы: с 17-00 до 23-00. А самые трудные для проезда дни: пятница, суббота и воскресенье.Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
крымский мост
кубань
крым
керченский пролив
керчь
новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, кубань, крым, керченский пролив, керчь
Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи

Крымский мост сейчас - проезда ожидают 850 авто со стороны Керчи

17:20 27.08.2025 (обновлено: 17:26 27.08.2025)
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. До трех часов составляет время ожидания проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны полуострова. По актуальным данным на 17 часов, в очереди находятся 850 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 17 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В 9 утра среды перед пунктами досмотра со стороны Крыма проезда ожидали 735 авто. Тремя часами ранее в очереди с крымской стороны стояли более 600 машин.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1-00 до 7-00: в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы: с 17-00 до 23-00. А самые трудные для проезда дни: пятница, суббота и воскресенье.
Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
12:45
Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКубаньКрымКерченский проливКерчь
 
