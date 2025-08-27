https://crimea.ria.ru/20250827/krymskiy-most-seychas-so-storony-kerchi-trekhchasovaya-ochered-1149031897.html

Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи

Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. До трех часов составляет время ожидания проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны полуострова. По актуальным данным на 17 часов, в очереди находятся 850 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В 9 утра среды перед пунктами досмотра со стороны Крыма проезда ожидали 735 авто. Тремя часами ранее в очереди с крымской стороны стояли более 600 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1-00 до 7-00: в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы: с 17-00 до 23-00. А самые трудные для проезда дни: пятница, суббота и воскресенье.Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентовРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьВысокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым

