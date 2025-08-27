Крымский мост сейчас: обстановка на 22 часа

https://crimea.ria.ru/20250827/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-22-chasa-1149035222.html

В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи по данным на 22 часа находятся более 900 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал...

2025-08-27T22:02

2025-08-27T22:02

2025-08-27T22:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи по данным на 22 часа находятся более 900 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В 9 утра среды перед пунктами досмотра со стороны Крыма проезда ожидали 735 авто. В 17 часов в очереди находилось 850 автомобилей, время ожидания составляло до трех часов.Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1-00 до 7-00: в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы: с 17-00 до 23-00. А самые трудные для проезда дни: пятница, суббота и воскресенье.Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Глава республики Сергей Аксенов также рассказал, что очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентовРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьВысокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым

2025

