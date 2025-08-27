Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка на 22 часа - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на 22 часа
Крымский мост сейчас: обстановка на 22 часа - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Крымский мост сейчас: обстановка на 22 часа
В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи по данным на 22 часа находятся более 900 автомобилей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи по данным на 22 часа находятся более 900 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В 9 утра среды перед пунктами досмотра со стороны Крыма проезда ожидали 735 авто. В 17 часов в очереди находилось 850 автомобилей, время ожидания составляло до трех часов.Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1-00 до 7-00: в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы: с 17-00 до 23-00. А самые трудные для проезда дни: пятница, суббота и воскресенье.Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Глава республики Сергей Аксенов также рассказал, что очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентовРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьВысокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым
Новости
новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка на 22 часа

Крымский мост сейчас - в очереди более 900 машин

22:02 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи по данным на 22 часа находятся более 900 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 903 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В 9 утра среды перед пунктами досмотра со стороны Крыма проезда ожидали 735 авто. В 17 часов в очереди находилось 850 автомобилей, время ожидания составляло до трех часов.
Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1-00 до 7-00: в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы: с 17-00 до 23-00. А самые трудные для проезда дни: пятница, суббота и воскресенье.
Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Глава республики Сергей Аксенов также рассказал, что очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым
 
