Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут
Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут
Крымский мост сейчас работает штатно, перед пунктами досмотра ждут проезда 735 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T09:14
2025-08-27T09:14
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, перед пунктами досмотра ждут проезда 735 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в среду в очереди с крымской стороны стояли более 600 авто, сейчас число ожидающих проезда вырослоНа Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут

Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла до 735 машин

09:14 27.08.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, перед пунктами досмотра ждут проезда 735 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Утром в среду в очереди с крымской стороны стояли более 600 авто, сейчас число ожидающих проезда выросло
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 735 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПОчереди на Крымском мостуКерчьТамань
 
Лента новостейМолния