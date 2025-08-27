https://crimea.ria.ru/20250827/krymskiy-most-seychas---ocheredi-na-dosmotr-rastut-1149013027.html

Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут

Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут

Крымский мост сейчас работает штатно, перед пунктами досмотра ждут проезда 735 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T09:14

2025-08-27T09:14

2025-08-27T09:14

крым

новости крыма

крымский мост

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, перед пунктами досмотра ждут проезда 735 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в среду в очереди с крымской стороны стояли более 600 авто, сейчас число ожидающих проезда вырослоНа Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту, керчь, тамань