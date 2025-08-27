https://crimea.ria.ru/20250827/krymchane-nazvali-lyubimye-otechestvennye-filmy-1148991474.html
Крымчане назвали любимые отечественные фильмы
Ежегодно 27 августа российские кинематографисты и любители кинематографа отмечают День отечественного кино. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ежегодно 27 августа российские кинематографисты и любители кинематографа отмечают День отечественного кино. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя и узнали о том, какие фильмы крымчане считают самыми лучшими и любимыми.Ответы крымчан – в видеоопросе РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинематографистам компенсируют траты на съемки в КрымуКрым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
