27.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250827/krymchane-nazvali-lyubimye-otechestvennye-filmy-1148991474.html
Крымчане назвали любимые отечественные фильмы
Крымчане назвали любимые отечественные фильмы - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Крымчане назвали любимые отечественные фильмы
Ежегодно 27 августа российские кинематографисты и любители кинематографа отмечают День отечественного кино. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T09:56
2025-08-27T09:29
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148995802_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_0f0a92d08be333db72f3cb3824fa133f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ежегодно 27 августа российские кинематографисты и любители кинематографа отмечают День отечественного кино. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя и узнали о том, какие фильмы крымчане считают самыми лучшими и любимыми.Ответы крымчан – в видеоопросе РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинематографистам компенсируют траты на съемки в КрымуКрым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
Крымчане назвали любимые отечественные фильмы

Крымчане назвали лучшие и самые любимые отечественные фильмы – опрос

09:56 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ежегодно 27 августа российские кинематографисты и любители кинематографа отмечают День отечественного кино. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя и узнали о том, какие фильмы крымчане считают самыми лучшими и любимыми.
Ответы крымчан – в видеоопросе РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
 
