https://crimea.ria.ru/20250827/kakoy-segodnya-prazdnik-27-avgusta-1130939503.html

Какой сегодня праздник: 27 августа

Какой сегодня праздник: 27 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Какой сегодня праздник: 27 августа

В России сегодня отмечает День отечественного кино. Также этот день считается днем рождения химического элемента галлий, Книги рекордов Гиннеса и футбольной... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T00:00

2025-08-27T00:00

2025-08-27T00:00

общество

праздники и памятные даты

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111361/26/1113612676_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_d0489ae95b4b48bca78cb66b551e6d47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России сегодня отмечает День отечественного кино. Также этот день считается днем рождения химического элемента галлий, Книги рекордов Гиннеса и футбольной команды ЦСКА. Еще сегодня родились писатель Теодор Драйзер и королева советского кино Фаина Раневская.Что празднуют в миреВ России 27 августа празднуют День российского кино. В этот день в 1919 году был принят декрет Совнаркома о национализации кинодела. Первоначально праздник назывался День советского кино, но после распада СССР название откорректировали. А вообще первым снятым в России художественным фильмом считается картина Владимира Ромашкова "Понизовая вольница", снятая по фрагменту одноименной пьесы Василия Гончарова.Еще сегодня можно отметить Международный день бокса, День любителей бананов, День первого поцелуя, Профессиональный праздник Дедов Морозов (как ни странно, он отмечается летом). Именины у Аркадия, Владимира, Алексея, Евы, Матвея, Феодосия, Федора, Михея, Василия, Евдокии, Александры, Николая.Знаменательные событияВ 1760 году императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий госслужащим принимать взятки. Государыню возмущало, что некоторые места, учрежденные для правосудия, "сделались торжищем". Впрочем, искоренить сие порочное явление императрица не успела по причине смерти в декабре 1761 года.В 1875 году французский химик Поль Лекок де Буабодран обнаружил новый элемент и предложил назвать его галлием, в честь римского названия Франции. Примечательно, что больше чем за пять лет до открытия этот элемент подробно описал российский химик Дмитрий Менделеев, предсказав и его физические и химические свойства, и способ обнаружения.В 1911 году российское Общество любителей лыжного спорта организовало футбольную секцию и сформировало три команды, одна из которых 27 августа выиграла свой первый матч у противников со счетом 6:2. Этот день с тех пор официально считается днем рождения команды ЦСКА, хотя свое современное название команда получила только в 1957 году.В 1929 году Совнарком СССР ввел в обиход Советский революционный календарь, который упразднял семидневную неделю, а вместо нее вводил "непрерывку" – пятидневную неделю, из которой четыре дня были рабочие, пятый – выходной, при этом каждый рабочий день в календаре был раскрашен отдельным цветом. Такая система действовала всего два года: в 1931 году от нее частично отказались, а окончательно вернулись на семидневный календарь в 1940 году.В 1955 году впервые была опубликована "Всемирная книга рекордов", она же "Книга рекордов Гиннесса". Примечательно, что первая книга была выпущена по заказу одноименной пивоваренной компанией для посетителей ирландских и британских пабов, которые любили поспорить о рекордности того или иного явления, и включала в себя в основном научные факты, собранные на 256 страницах.В 1972 году состоялась премьера художественного фильма Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие", снятого по одноименной повести Бориса Васильева. Фильм стал классикой советского кинематографа, посвященной Великой Отечественной войне. К слову, популярна картина до сих пор и не только в России, но и в Китае. А одноименный сериал, вышедший на экраны в 2005 году к 60-летию Великой Победы, снимался Центральным телевидением Китая.Кто родилсяВ 1862 году родился русский художник, передвижник Абрам Архипов. Среди его известных работ – картины "Прачки", "Вечерняя молитва", "На Волге", а также серия портретов женщин-крестьянок.В 1871 году родился американский писатель Теодор Драйзер. Приобрел мировую известность благодаря романам "Сестра Керри", "Американская трагедия", "Финансист", "Стоик" и другим. Поддерживал коммунистическое движение, в 1927 году был приглашен в СССР: за 77 дней посетил крупнейшие города советских республик, встречался с Маяковским и Эйзенштейном. Об этой поездке подробно написал в книге "Русский дневник".В 1877 году родился английский авиатор и автогонщик Чарльз Роллс, который совместно с техником Генри Ройсом в 1906 году основал всемирно известный концерн "Роллс-Ройс". Известен также как первый британец, ставший жертвой авиакатастрофы (погиб в 1910 году, когда его биплан развалился в воздухе).В 1894 году родилась советская актриса, народная артистка СССР Фаина Раневская (Фельдман). За свою жизнь служила в восьми театрах (с 1918 по 1924 годы – в Крыму), на ее счету десятки ролей в кино, среди них – "Подкидыш", "Мечта", "Небесный тихоход", "Золушка", "Встреча на Эльбе" и другие. Прославилась Раневская не только ролями, но и своими меткими и часто резкими афоризмами – часть этих "народных" крылатых фраз Раневская никогда не произносила, но это мало кого волнует, все цитируют "великую Раневскую" к месту и не к месту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, праздники и памятные даты, новости