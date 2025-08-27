https://crimea.ria.ru/20250827/kak-v-krymu-pereoboruduyut-kabinety-truda-v-shkolakh-1149028703.html

Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах

Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах

Для девочек - новенькие кухни, на которых есть все необходимое, чтобы научиться вкусно готовить, а также современные швейные машинки - для развития способностей РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Для девочек - новенькие кухни, на которых есть все необходимое, чтобы научиться вкусно готовить, а также современные швейные машинки - для развития способностей в портняжном мастерстве. Для мальчиков - верстаки, шлифовальные машины, тиски и лобзики. Ведь будущий глава семейства должен и табуретку суметь смастерить, и кухонную доску в качестве подарка сделать.В Крыму продолжается модернизация кабинетов для предметов "Технологии" и "Основы безопасности и защиты Родины". В числе модернизированных - и средняя общеобразовательная школа № 7 им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка в Симферополе, где побывали корреспонденты РИА Новости Крым.Мальчики – налево, девочки – направо"Девочки трудятся с удовольствием. Мы осваиваем техники печворка и айрис-фолдинга, занимаемся валянием. В школе сейчас новые швейные машины. И очень хорошая кухня, тоже новая, где есть все необходимое оборудование. И кастрюльки, и ножи, и плита", - рассказывает, показывая свои владения, учитель технологий Наталья Радина.Наталья Александровна - опытный педагог, в школе работает вот уже 35 лет. Детей называет "отражением нашего времени". Поясняет, что ее ученицы (а это 5-9 классы) согласно программе варят каши и пекут пироги. В пятом классе шьют прихватки, в шестом - фартуки, в старших классах могут и блузку себе пошить. Но больше всего юные хозяюшки любят готовить.Ну а пока девочки шьют и готовят, мальчики строгают, выпиливают или выжигают по дереву. И в этот школьный кабинет также завезли новое оборудование."Сейчас у нас есть угловая шлифовальная машина, ученический верстак с тисками, ручные лобзики и лобзик электрический, также есть "выпилочные" столики для работы", - рассказывает учитель труда-технологий Даниил Беленко. Он уточняет: больше всего его ученики любят выпиливать и выжигать - мамам на 8 Марта подарки мастерить.И в цель попадут, и первую помощь окажутУже с 8 класса в школе начинают преподавать "Основы безопасности и защиты Родины". В симферопольской школе №7 соответствующий кабинет находится в кадетском корпусе. Здесь преподают основы огневой подготовкой, оказания первой медицинской помощи, а также учат разбираться в воинских званиях, топографических знаках и видах медпомощи."Важно, чтобы дети могли ориентироваться на местности и знали, что делать в случае химической, радиохимической, биологической опасности. Наши ученики умеют обращаться с противогазами и общевойсковыми защитными костюмами, изучают сборку-разборку пистолетов и автоматов", - рассказывает учитель основ безопасности и защиты Родины Сергей Белокопытов.Для огневой подготовки на уроках используют макеты АК-74 (автомат Калашникова образца 1974 года - ред.) и ПМ - пистолета Макарова, учебные гранаты. При помощи этих макетов учащиеся могут изучить устройство стрелкового оружия и правила обращения с ним. Макеты позволяют проводить полную разборку и сборку, отрабатывать переключение предохранителя и взведение ударно-спускового механизма.Также школьникам показывают мины "лепестки", которые враг забрасывает на территории новых регионов и приграничных областей России, чтобы дети имели представление, как они выглядят, и ни в коем случае не подбирали.Особое место в классе занимает робот-тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации. Его, по словам учителя, получили в этом году."Этот макет необходим, чтобы научить детей оказывать первую медицинскую помощь. Также мы получили имитаторы ранений и поражений, которые позволяют моделировать различные чрезвычайные ситуации, изучать виды травм", - рассказывает Белокопытов.Такая наглядность нравится детям - они внимательно слушают и все запоминают, уверяет учитель.По информации пресс-службы минобраза Крыма, благодаря региональному проекту "Все лучшее - детям" нацпроекта "Молодежь и дети" новое оборудование уже закуплено для 480 школ, также поступили специальные защитные комплекты, включающие термостойкие плащи, чулки и перчатки, а также имитаторы ранений и поражений. Для отработки навыков использования средств индивидуальной защиты предусмотрены фильтрующие респираторы со сменными противогазовыми патронами.Сейчас техника активно доставляется в школы, где после завершения монтажа будет готова к использованию уже в новом учебном году, уточнили в профильном ведомстве.Как ранее сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, в России в новом учебном году за парты сядут почти 18 млн школьников, в том числе 1,5 млн первоклассников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в КрымуВ Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям

