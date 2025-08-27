https://crimea.ria.ru/20250827/druzhba-na-veka-v-krymu-otkryli-byust-moldavskomu-knyazyu-shtefanu-velikomu-1149019841.html
Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого
Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого
В Крыму по инициативе Культурно-образовательного центра Молдовы в России и представителей диаспоры состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T14:17
2025-08-27T14:17
2025-08-27T15:29
крым
история
культура
мангуп
новости крыма
общество
молдавия
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149020685_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6bce51aa1279312cc6337634dcfee1d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму по инициативе Культурно-образовательного центра Молдовы в России и представителей диаспоры состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря Штефану III Великому - одному из наиболее известных и почитаемых исторических деятелей Молдавии, передает корреспондент РИА Новости Крым.Бюст молдавского воеводы установлен на территории Свято-Благовещенского мужского пещерного монастыря, расположенного на горе Мангуп в Бахчисарайском районе республики. В церемонии открытия приняли участие руководители молдавской диаспоры в России, представители Совета министров и Государственного совета Крыма, лидеры общественных организаций региона, служители Русской православной церкви.Памятник после открытия освятил наместник Свято-Благовещенского мангупского монастыря архимандрит Варнава.Для молдавской диаспоры Крыма личность Штефана III Великого имеет особое значение. В 1472 году господарь заключил брак с Марией Мангупской, дочерью правителя православного государства Феодоро, располагавшегося на территории современного Крыма. Этот союз укрепил военно-политическое противостояние турецкой угрозе. Штефан направил 300 молдавских воинов на помощь своим единоверцам в обороне Крыма. В 1475 году они вместе с местным населением шесть месяцев героически сдерживали натиск около 70 тысяч османских завоевателей.Как отметил врио главы общественного совета Культурно-образовательного центра Молдавии в России Григорий Кожокару, установка бюста призвана подчеркнуть историческую и духовную многовековую связь между молдавским и русским народами.По его словам, бюст изготавливался несколько месяцев в Кишиневе и затем был доставлен в Крым. Духовенство и власти республики согласовали его установку на территории Свято-Благовещенского монастыря.Общественник констатировал, что сегодня в Молдавии сносят памятники освободителям страны от нацистов, переименовывают названные в их честь улицы и в целом пытаются обрывать связи с Россией, в том числе исторические. Однако в России у представителей молдавской диаспоры есть возможность чтить своих героев. "Обращаясь к истории, мы понимаем: когда Молдова была близка к России, у нее было все хорошо. Когда она отдалилась от России, мы видим то, что происходит сегодня", - сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
мангуп
молдавия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149020685_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_c2626ee0196d8eebfd22751679682495.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, история, культура, мангуп, новости крыма, общество, молдавия, россия, видео
Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого
В Крыму состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря XV века Штефана Великого
14:17 27.08.2025 (обновлено: 15:29 27.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму по инициативе Культурно-образовательного центра Молдовы в России и представителей диаспоры состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря Штефану III Великому - одному из наиболее известных и почитаемых исторических деятелей Молдавии, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Бюст молдавского воеводы установлен на территории Свято-Благовещенского мужского пещерного монастыря, расположенного на горе Мангуп в Бахчисарайском районе республики. В церемонии открытия приняли участие руководители молдавской диаспоры в России, представители Совета министров и Государственного совета Крыма, лидеры общественных организаций региона, служители Русской православной церкви.
Памятник после открытия освятил наместник Свято-Благовещенского мангупского монастыря архимандрит Варнава.
Для молдавской диаспоры Крыма личность Штефана III Великого имеет особое значение. В 1472 году господарь заключил брак с Марией Мангупской, дочерью правителя православного государства Феодоро, располагавшегося на территории современного Крыма. Этот союз укрепил военно-политическое противостояние турецкой угрозе. Штефан направил 300 молдавских воинов на помощь своим единоверцам в обороне Крыма. В 1475 году они вместе с местным населением шесть месяцев героически сдерживали натиск около 70 тысяч османских завоевателей.
Как отметил врио главы общественного совета Культурно-образовательного центра Молдавии в России Григорий Кожокару, установка бюста призвана подчеркнуть историческую и духовную многовековую связь между молдавским и русским народами.
По его словам, бюст изготавливался несколько месяцев в Кишиневе и затем был доставлен в Крым. Духовенство и власти республики согласовали его установку на территории Свято-Благовещенского монастыря.
"Сам бюст начали изготавливать два года назад, но решение установить его именно в Крыму, на территории этой обители, мы приняли в конце прошлого года. Мы обсуждали разные места установки, в том числе Москву, Санкт-Петербург, но более подходящего места, напрямую связанного со Штефаном Великим, просто нет", - сказал Кожокару.
Общественник констатировал, что сегодня в Молдавии сносят памятники освободителям страны от нацистов, переименовывают названные в их честь улицы и в целом пытаются обрывать связи с Россией, в том числе исторические. Однако в России у представителей молдавской диаспоры есть возможность чтить своих героев.
"Обращаясь к истории, мы понимаем: когда Молдова была близка к России, у нее было все хорошо. Когда она отдалилась от России, мы видим то, что происходит сегодня", - сказал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.