Рейтинг@Mail.ru
Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/druzhba-na-veka-v-krymu-otkryli-byust-moldavskomu-knyazyu-shtefanu-velikomu-1149019841.html
Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого
Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого
В Крыму по инициативе Культурно-образовательного центра Молдовы в России и представителей диаспоры состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T14:17
2025-08-27T15:29
крым
история
культура
мангуп
новости крыма
общество
молдавия
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149020685_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6bce51aa1279312cc6337634dcfee1d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму по инициативе Культурно-образовательного центра Молдовы в России и представителей диаспоры состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря Штефану III Великому - одному из наиболее известных и почитаемых исторических деятелей Молдавии, передает корреспондент РИА Новости Крым.Бюст молдавского воеводы установлен на территории Свято-Благовещенского мужского пещерного монастыря, расположенного на горе Мангуп в Бахчисарайском районе республики. В церемонии открытия приняли участие руководители молдавской диаспоры в России, представители Совета министров и Государственного совета Крыма, лидеры общественных организаций региона, служители Русской православной церкви.Памятник после открытия освятил наместник Свято-Благовещенского мангупского монастыря архимандрит Варнава.Для молдавской диаспоры Крыма личность Штефана III Великого имеет особое значение. В 1472 году господарь заключил брак с Марией Мангупской, дочерью правителя православного государства Феодоро, располагавшегося на территории современного Крыма. Этот союз укрепил военно-политическое противостояние турецкой угрозе. Штефан направил 300 молдавских воинов на помощь своим единоверцам в обороне Крыма. В 1475 году они вместе с местным населением шесть месяцев героически сдерживали натиск около 70 тысяч османских завоевателей.Как отметил врио главы общественного совета Культурно-образовательного центра Молдавии в России Григорий Кожокару, установка бюста призвана подчеркнуть историческую и духовную многовековую связь между молдавским и русским народами.По его словам, бюст изготавливался несколько месяцев в Кишиневе и затем был доставлен в Крым. Духовенство и власти республики согласовали его установку на территории Свято-Благовещенского монастыря.Общественник констатировал, что сегодня в Молдавии сносят памятники освободителям страны от нацистов, переименовывают названные в их честь улицы и в целом пытаются обрывать связи с Россией, в том числе исторические. Однако в России у представителей молдавской диаспоры есть возможность чтить своих героев. "Обращаясь к истории, мы понимаем: когда Молдова была близка к России, у нее было все хорошо. Когда она отдалилась от России, мы видим то, что происходит сегодня", - сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
мангуп
молдавия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149020685_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_c2626ee0196d8eebfd22751679682495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, история, культура, мангуп, новости крыма, общество, молдавия, россия, видео
Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого

В Крыму состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря XV века Штефана Великого

14:17 27.08.2025 (обновлено: 15:29 27.08.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму открыли бюст молдавскому князю Штефану Великому
В Крыму открыли бюст молдавскому князю Штефану Великому - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму по инициативе Культурно-образовательного центра Молдовы в России и представителей диаспоры состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря Штефану III Великому - одному из наиболее известных и почитаемых исторических деятелей Молдавии, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Бюст молдавского воеводы установлен на территории Свято-Благовещенского мужского пещерного монастыря, расположенного на горе Мангуп в Бахчисарайском районе республики. В церемонии открытия приняли участие руководители молдавской диаспоры в России, представители Совета министров и Государственного совета Крыма, лидеры общественных организаций региона, служители Русской православной церкви.
Памятник после открытия освятил наместник Свято-Благовещенского мангупского монастыря архимандрит Варнава.
Для молдавской диаспоры Крыма личность Штефана III Великого имеет особое значение. В 1472 году господарь заключил брак с Марией Мангупской, дочерью правителя православного государства Феодоро, располагавшегося на территории современного Крыма. Этот союз укрепил военно-политическое противостояние турецкой угрозе. Штефан направил 300 молдавских воинов на помощь своим единоверцам в обороне Крыма. В 1475 году они вместе с местным населением шесть месяцев героически сдерживали натиск около 70 тысяч османских завоевателей.
Как отметил врио главы общественного совета Культурно-образовательного центра Молдавии в России Григорий Кожокару, установка бюста призвана подчеркнуть историческую и духовную многовековую связь между молдавским и русским народами.
© РИА Новости КрымВ Крыму открыли бюст молдавскому князю Штефану Великому
В Крыму открыли бюст молдавскому князю Штефану Великому - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым
В Крыму открыли бюст молдавскому князю Штефану Великому
По его словам, бюст изготавливался несколько месяцев в Кишиневе и затем был доставлен в Крым. Духовенство и власти республики согласовали его установку на территории Свято-Благовещенского монастыря.
"Сам бюст начали изготавливать два года назад, но решение установить его именно в Крыму, на территории этой обители, мы приняли в конце прошлого года. Мы обсуждали разные места установки, в том числе Москву, Санкт-Петербург, но более подходящего места, напрямую связанного со Штефаном Великим, просто нет", - сказал Кожокару.
Общественник констатировал, что сегодня в Молдавии сносят памятники освободителям страны от нацистов, переименовывают названные в их честь улицы и в целом пытаются обрывать связи с Россией, в том числе исторические. Однако в России у представителей молдавской диаспоры есть возможность чтить своих героев.
"Обращаясь к истории, мы понимаем: когда Молдова была близка к России, у нее было все хорошо. Когда она отдалилась от России, мы видим то, что происходит сегодня", - сказал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© РИА Новости КрымВ Крыму открыли бюст молдавскому князю Штефану Великому
В Крыму открыли бюст молдавскому князю Штефану Великому - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым
В Крыму открыли бюст молдавскому князю Штефану Великому
 
КрымИсторияКультураМангупНовости КрымаОбществоМолдавияРоссияВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking
16:02Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах
15:50Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
15:43Разрушительный ураган приближается к Камчатке
15:28Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов
15:18В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя
15:00Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
14:51Российская экономика показывает рост – цифры Минфина
14:40В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
14:30Цепью разбивал стекла: в Крыму задержали подозреваемого в порче 10 авто
14:17Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого
14:02Бензин, интернет и безопасность в Крыму – ответы Аксенова
13:52Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день
13:41В Феодосии ликвидируют две несанкционированные свалки
13:22Когда состоятся следующие переговоры России и Украины
13:13Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
12:45Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности
12:42Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева
12:37Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
12:33Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма
Лента новостейМолния