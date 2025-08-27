https://crimea.ria.ru/20250827/druzhba-na-veka-v-krymu-otkryli-byust-moldavskomu-knyazyu-shtefanu-velikomu-1149019841.html

Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого

Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого

В Крыму по инициативе Культурно-образовательного центра Молдовы в России и представителей диаспоры состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T14:17

2025-08-27T14:17

2025-08-27T15:29

крым

история

культура

мангуп

новости крыма

общество

молдавия

россия

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149020685_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6bce51aa1279312cc6337634dcfee1d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму по инициативе Культурно-образовательного центра Молдовы в России и представителей диаспоры состоялось открытие памятного бюста молдавского господаря Штефану III Великому - одному из наиболее известных и почитаемых исторических деятелей Молдавии, передает корреспондент РИА Новости Крым.Бюст молдавского воеводы установлен на территории Свято-Благовещенского мужского пещерного монастыря, расположенного на горе Мангуп в Бахчисарайском районе республики. В церемонии открытия приняли участие руководители молдавской диаспоры в России, представители Совета министров и Государственного совета Крыма, лидеры общественных организаций региона, служители Русской православной церкви.Памятник после открытия освятил наместник Свято-Благовещенского мангупского монастыря архимандрит Варнава.Для молдавской диаспоры Крыма личность Штефана III Великого имеет особое значение. В 1472 году господарь заключил брак с Марией Мангупской, дочерью правителя православного государства Феодоро, располагавшегося на территории современного Крыма. Этот союз укрепил военно-политическое противостояние турецкой угрозе. Штефан направил 300 молдавских воинов на помощь своим единоверцам в обороне Крыма. В 1475 году они вместе с местным населением шесть месяцев героически сдерживали натиск около 70 тысяч османских завоевателей.Как отметил врио главы общественного совета Культурно-образовательного центра Молдавии в России Григорий Кожокару, установка бюста призвана подчеркнуть историческую и духовную многовековую связь между молдавским и русским народами.По его словам, бюст изготавливался несколько месяцев в Кишиневе и затем был доставлен в Крым. Духовенство и власти республики согласовали его установку на территории Свято-Благовещенского монастыря.Общественник констатировал, что сегодня в Молдавии сносят памятники освободителям страны от нацистов, переименовывают названные в их честь улицы и в целом пытаются обрывать связи с Россией, в том числе исторические. Однако в России у представителей молдавской диаспоры есть возможность чтить своих героев. "Обращаясь к истории, мы понимаем: когда Молдова была близка к России, у нее было все хорошо. Когда она отдалилась от России, мы видим то, что происходит сегодня", - сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

мангуп

молдавия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, культура, мангуп, новости крыма, общество, молдавия, россия, видео