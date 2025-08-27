Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
Один человек погиб и еще один получил ранения после удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения после удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что раненый водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти."Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", – добавил губернатор Белгородской области.Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 18 по 24 августа от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек.
белгородская область
новости, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия
Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек

Один человек погиб после удара дрона ВСУ по гражданскому авто в Белгородской области

18:41 27.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения после удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина погиб на месте", – сказано в сообщении.

Гладков уточнил, что раненый водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти.
"Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", – добавил губернатор Белгородской области.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 18 по 24 августа от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек.
НовостиВячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПроисшествия
 
