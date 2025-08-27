https://crimea.ria.ru/20250827/dron-vsu-udaril-po-avto-v-belgorodskoy-oblasti--pogib-chelovek-1149033210.html
Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
2025-08-27T18:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения после удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что раненый водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти."Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", – добавил губернатор Белгородской области.Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 18 по 24 августа от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и ГорловкуВзрыв и пожар в многоэтажке: ВСУ атаковали Ростов и областьРежим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников
