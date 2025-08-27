https://crimea.ria.ru/20250827/dron-vsu-udaril-po-avto-v-belgorodskoy-oblasti--pogib-chelovek-1149033210.html

Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек

Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек

Один человек погиб и еще один получил ранения после удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T18:41

2025-08-27T18:41

2025-08-27T18:41

новости

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения после удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что раненый водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти."Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", – добавил губернатор Белгородской области.Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 18 по 24 августа от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и ГорловкуВзрыв и пожар в многоэтажке: ВСУ атаковали Ростов и областьРежим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия