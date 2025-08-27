https://crimea.ria.ru/20250827/den-znaniy-v-prigraniche-belgorodskoy-oblasti-proydet-v-onlayn-formate-1149012872.html
День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате
День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате - РИА Новости Крым, 27.08.2025
День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате
Торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T08:48
2025-08-27T08:48
2025-08-27T08:48
белгородская область
вячеслав гладков
1 сентября
образование в россии
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140058189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1dc06a7a366a05c4187bf71c4177a4f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Обучение в этих районах будет дистанционным или очно-дистанционным, в Белгороде - очным, уточнил Гладков. "Конечно же, мы делегировали главам местного самоуправления право вносить изменения в формат обучения, проведения торжественных линеек, исходя из оперативной обстановки, которая, к сожалению, может резко поменяться", - отметил губернатор.Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140058189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_afc2da42060d3a27fbd17dd7818961c7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, 1 сентября, образование в россии, новости, безопасность
День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате
День знаний в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Провели заседание оперативного штаба. Какие приняли решения: торжественные линейки в Краснояружском, части Ракитянского, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, части Белгородского района, Волоконовском, Валуйском районах и округах пройдут в онлайн-формате", - написал он в своем Telegram-канале.
Обучение в этих районах будет дистанционным или очно-дистанционным, в Белгороде - очным, уточнил Гладков.
"Конечно же, мы делегировали главам местного самоуправления право вносить изменения в формат обучения, проведения торжественных линеек, исходя из оперативной обстановки, которая, к сожалению, может резко поменяться", - отметил губернатор.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.