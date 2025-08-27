https://crimea.ria.ru/20250827/den-znaniy-v-prigraniche-belgorodskoy-oblasti-proydet-v-onlayn-formate-1149012872.html

День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате

День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате - РИА Новости Крым, 27.08.2025

День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате

Торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Обучение в этих районах будет дистанционным или очно-дистанционным, в Белгороде - очным, уточнил Гладков. "Конечно же, мы делегировали главам местного самоуправления право вносить изменения в формат обучения, проведения торжественных линеек, исходя из оперативной обстановки, которая, к сожалению, может резко поменяться", - отметил губернатор.Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

