День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате - РИА Новости Крым, 27.08.2025
День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате
День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате - РИА Новости Крым, 27.08.2025
День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате
Торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Обучение в этих районах будет дистанционным или очно-дистанционным, в Белгороде - очным, уточнил Гладков. "Конечно же, мы делегировали главам местного самоуправления право вносить изменения в формат обучения, проведения торжественных линеек, исходя из оперативной обстановки, которая, к сожалению, может резко поменяться", - отметил губернатор.Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате

День знаний в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате

08:48 27.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Провели заседание оперативного штаба. Какие приняли решения: торжественные линейки в Краснояружском, части Ракитянского, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, части Белгородского района, Волоконовском, Валуйском районах и округах пройдут в онлайн-формате", - написал он в своем Telegram-канале.
Обучение в этих районах будет дистанционным или очно-дистанционным, в Белгороде - очным, уточнил Гладков.
"Конечно же, мы делегировали главам местного самоуправления право вносить изменения в формат обучения, проведения торжественных линеек, исходя из оперативной обстановки, которая, к сожалению, может резко поменяться", - отметил губернатор.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Лента новостейМолния