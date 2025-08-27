https://crimea.ria.ru/20250827/den-rossiyskogo-kino--interesnye-fakty-v-infografike-ria-novosti-krym-1149003398.html

День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым

День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 27.08.2025

День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым

"Оборона Севастополя", "Броненосец Потемкин", "Летят журавли" – настоящие шедевры мирового кинематографа. Не менее гениальные комедии "Полосатый рейс",... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T08:24

2025-08-27T08:24

2025-08-27T09:16

инфографика

кино

праздники и памятные даты

культура

искусство

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. "Оборона Севастополя", "Броненосец Потемкин", "Летят журавли" – настоящие шедевры мирового кинематографа. Не менее гениальные комедии "Полосатый рейс", "Служебный роман", "Кавказская пленница" или добрые детские сказки "Морозко", "Там, на неведомых дорожках…", "Королевство кривых зеркал"…27 августа вспоминаем отечественное кино – родное и светлое, знакомое наизусть с детства и самое любимое. Повод самый праздничный: ровно 45 лет назад президиум Верховного Совета СССР провозгласил дату Днем советского кино, приурочив его к другому событию – именно в этот день в 1919 году Совет Народных комиссаров издал Декрет о национализации кинодела в стране. После распада СССР утвердилось название "День российского кино".Интересные факты об отечественном кинематографе XX века – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографеФестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – СимоньянНа базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер

