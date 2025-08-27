Рейтинг@Mail.ru
День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Инфографика
День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым
День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 27.08.2025
День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым
"Оборона Севастополя", "Броненосец Потемкин", "Летят журавли" – настоящие шедевры мирового кинематографа. Не менее гениальные комедии "Полосатый рейс",... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T08:24
2025-08-27T09:16
инфографика
кино
праздники и памятные даты
культура
искусство
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. "Оборона Севастополя", "Броненосец Потемкин", "Летят журавли" – настоящие шедевры мирового кинематографа. Не менее гениальные комедии "Полосатый рейс", "Служебный роман", "Кавказская пленница" или добрые детские сказки "Морозко", "Там, на неведомых дорожках…", "Королевство кривых зеркал"…27 августа вспоминаем отечественное кино – родное и светлое, знакомое наизусть с детства и самое любимое. Повод самый праздничный: ровно 45 лет назад президиум Верховного Совета СССР провозгласил дату Днем советского кино, приурочив его к другому событию – именно в этот день в 1919 году Совет Народных комиссаров издал Декрет о национализации кинодела в стране. После распада СССР утвердилось название "День российского кино".Интересные факты об отечественном кинематографе XX века – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографеФестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – СимоньянНа базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластер
кино, праздники и памятные даты, культура, искусство , инфографика
День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым

День российского кино – инфографика РИА Новости Крым

08:24 27.08.2025 (обновлено: 09:16 27.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. "Оборона Севастополя", "Броненосец Потемкин", "Летят журавли" – настоящие шедевры мирового кинематографа. Не менее гениальные комедии "Полосатый рейс", "Служебный роман", "Кавказская пленница" или добрые детские сказки "Морозко", "Там, на неведомых дорожках…", "Королевство кривых зеркал"…
27 августа вспоминаем отечественное кино – родное и светлое, знакомое наизусть с детства и самое любимое. Повод самый праздничный: ровно 45 лет назад президиум Верховного Совета СССР провозгласил дату Днем советского кино, приурочив его к другому событию – именно в этот день в 1919 году Совет Народных комиссаров издал Декрет о национализации кинодела в стране. После распада СССР утвердилось название "День российского кино".
Интересные факты об отечественном кинематографе XX века – в инфографике РИА Новости Крым.
