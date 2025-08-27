https://crimea.ria.ru/20250827/chast-simferopolya-ostalas-bez-vody-1149015069.html
Часть Симферополя осталась без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе 12 улиц остались без воды из-за ремонта на сетях, также временно отключены несколько улиц в пригородном поселке Николаевка. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
"27 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях до 15 часов будет ограничено водоснабжение по улицам Донская (частично), Общественная, Чонгарская, пер.Стрелковый", - говорится в сообщении.
Кром того, ориентировочно до 14:00 без воды останутся абоненты на улицах М.Рыбалко, Осенняя, Димитрова, Рождественская, Гридасова, Черных, Тракторная, Белая, а также прилегающих к ним улицах и переулках.
Также до обеда отключены жители улицы Октябрьской Революции и прилегающих к ней в поселке Николаевка.
