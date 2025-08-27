https://crimea.ria.ru/20250827/chast-simferopolya-ostalas-bez-vody-1149015069.html

Часть Симферополя осталась без воды

Часть Симферополя осталась без воды - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Часть Симферополя осталась без воды

В Симферополе 12 улиц остались без воды из-за ремонта на сетях, также временно отключены несколько улиц в пригородном поселке Николаевка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T11:10

2025-08-27T11:10

2025-08-27T11:10

крым

новости крыма

жкх крыма и севастополя

отключение воды в крыму

симферополь

николаевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209752_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_da6fda26723cd6af59c43338583aaa2c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе 12 улиц остались без воды из-за ремонта на сетях, также временно отключены несколько улиц в пригородном поселке Николаевка. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Кром того, ориентировочно до 14:00 без воды останутся абоненты на улицах М.Рыбалко, Осенняя, Димитрова, Рождественская, Гридасова, Черных, Тракторная, Белая, а также прилегающих к ним улицах и переулках.Также до обеда отключены жители улицы Октябрьской Революции и прилегающих к ней в поселке Николаевка. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияКогда дадут воду в СудакеБолее 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог

крым

симферополь

николаевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму, симферополь, николаевка