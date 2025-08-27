https://crimea.ria.ru/20250827/benzin-internet-i-bezopasnost-v-krymu--otvety-aksenova-1149020058.html

Бензин, интернет и безопасность в Крыму – ответы Аксенова

Бензин, интернет и безопасность в Крыму – ответы Аксенова - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Бензин, интернет и безопасность в Крыму – ответы Аксенова

Крым защищен от угроз со стороны Киева, бензин на заправках постепенно появляется, а ограничения по мобильному интернету становятся слабее. Эти и другие... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T14:02

2025-08-27T14:02

2025-08-27T16:06

крым

новости крыма

сергей аксенов

интернет

безопасность республики крым и севастополя

бензин

топливо

очереди на крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крым защищен от угроз со стороны Киева, бензин на заправках постепенно появляется, а ограничения по мобильному интернету становятся слабее. Эти и другие заявления сделал в среду глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Основные заявления – в подборке РИА Новости Крым.Безопасность Крыма"Я говорил крымчанам, что гарантированно, благодаря тем поручениям и мерам, которые приняты по решению нашего президента, Крым защищен, защищен надежно по всем направлениям", – заявил Аксенов в ответ на вопрос о желании киевского режима вернуть полуостров и перспективах сухопутных операций ВСУ.Он также констатировал, что Киев не оставляет попыток атаковать полуостров с воздуха, однако эффективность системы ПВО в республике достигает 97%. Крымский мост и турпотокИменно с мерами безопасности связано и время ожидания на Крымском мосту, продолжил глава региона."Здесь хочу сказать, что с точки зрения принятых мер безопасности на Крымском мосту – это вынужденные меры, к сожалению. Безопасность превыше всего – номер один", – подчеркнул он.Он добавил, что около 600 автомобилей пропускают на транспортный переход после досмотра единовременно. Всего в сутки по мосту проезжает порядка 25-26 тысяч машин. Еще 3,5 тысячи легковых машин въезжают в республику по сухопутному коридору через новые регионы России.Бензин и интернетСитуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, продолжил руководитель республики. По его словам, дефицит вызван логистическими проблемами, однако в течение месяца ситуация должна выравняться.И уточнил, что из-за трудностей повышена и стоимость продукта. Вопрос ценовой политики глава Крыма пообещал решить в 30-дневный срок.Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать, также сообщил глава региона и напомнил, что ограничительные меры принимались исключительно из соображений безопасности.Тема Крыма в диалоге с СШАКасаясь темы международного признания Крыма, Аксенов заявил, что у американского президента Дональда Трампа не осталось сомнений по поводу российской принадлежности полуострова.При этом российско-американский диалог в целом, по мнению Аксенова, может способствовать справедливому урегулированию украинского вопроса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ АксеноваКрым будет признан международным сообществом – АксеновВ Крыму предупредили об усилении информационных атак

