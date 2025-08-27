Рейтинг@Mail.ru
Бензин, интернет и безопасность в Крыму – ответы Аксенова
Крым защищен от угроз со стороны Киева, бензин на заправках постепенно появляется, а ограничения по мобильному интернету становятся слабее. Эти и другие...
2025-08-27T14:02
2025-08-27T16:06
крым
новости крыма
сергей аксенов
интернет
безопасность республики крым и севастополя
бензин
топливо
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крым защищен от угроз со стороны Киева, бензин на заправках постепенно появляется, а ограничения по мобильному интернету становятся слабее. Эти и другие заявления сделал в среду глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Основные заявления – в подборке РИА Новости Крым.Безопасность Крыма"Я говорил крымчанам, что гарантированно, благодаря тем поручениям и мерам, которые приняты по решению нашего президента, Крым защищен, защищен надежно по всем направлениям", – заявил Аксенов в ответ на вопрос о желании киевского режима вернуть полуостров и перспективах сухопутных операций ВСУ.Он также констатировал, что Киев не оставляет попыток атаковать полуостров с воздуха, однако эффективность системы ПВО в республике достигает 97%. Крымский мост и турпотокИменно с мерами безопасности связано и время ожидания на Крымском мосту, продолжил глава региона."Здесь хочу сказать, что с точки зрения принятых мер безопасности на Крымском мосту – это вынужденные меры, к сожалению. Безопасность превыше всего – номер один", – подчеркнул он.Он добавил, что около 600 автомобилей пропускают на транспортный переход после досмотра единовременно. Всего в сутки по мосту проезжает порядка 25-26 тысяч машин. Еще 3,5 тысячи легковых машин въезжают в республику по сухопутному коридору через новые регионы России.Бензин и интернетСитуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, продолжил руководитель республики. По его словам, дефицит вызван логистическими проблемами, однако в течение месяца ситуация должна выравняться.И уточнил, что из-за трудностей повышена и стоимость продукта. Вопрос ценовой политики глава Крыма пообещал решить в 30-дневный срок.Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать, также сообщил глава региона и напомнил, что ограничительные меры принимались исключительно из соображений безопасности.Тема Крыма в диалоге с СШАКасаясь темы международного признания Крыма, Аксенов заявил, что у американского президента Дональда Трампа не осталось сомнений по поводу российской принадлежности полуострова.При этом российско-американский диалог в целом, по мнению Аксенова, может способствовать справедливому урегулированию украинского вопроса.
Бензин, интернет и безопасность в Крыму – ответы Аксенова

Аксенов ответил на главные вопросы о безопасности Крыма и бытовых проблемах региона

14:02 27.08.2025 (обновлено: 16:06 27.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крым защищен от угроз со стороны Киева, бензин на заправках постепенно появляется, а ограничения по мобильному интернету становятся слабее. Эти и другие заявления сделал в среду глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Основные заявления – в подборке РИА Новости Крым.

Безопасность Крыма

"Я говорил крымчанам, что гарантированно, благодаря тем поручениям и мерам, которые приняты по решению нашего президента, Крым защищен, защищен надежно по всем направлениям", – заявил Аксенов в ответ на вопрос о желании киевского режима вернуть полуостров и перспективах сухопутных операций ВСУ.
Он также констатировал, что Киев не оставляет попыток атаковать полуостров с воздуха, однако эффективность системы ПВО в республике достигает 97%.
"Работают различные системы РЭБ. Здесь многие вопросы невозможно в публичном поле комментировать… В целом общий вклад и синхронизация работы служб, ведомств, работы систем ПВО, Черноморского флота, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, "Барс-Крым" и в целом правоохранительной системы позволяет обеспечить высокий уровень защиты полуострова", – сказал он.

Крымский мост и турпоток

Именно с мерами безопасности связано и время ожидания на Крымском мосту, продолжил глава региона.
"Здесь хочу сказать, что с точки зрения принятых мер безопасности на Крымском мосту – это вынужденные меры, к сожалению. Безопасность превыше всего – номер один", – подчеркнул он.
Он добавил, что около 600 автомобилей пропускают на транспортный переход после досмотра единовременно. Всего в сутки по мосту проезжает порядка 25-26 тысяч машин. Еще 3,5 тысячи легковых машин въезжают в республику по сухопутному коридору через новые регионы России.
"Поэтому у нас туристический сезон состоялся. Все параметры турсезона по сравнению к этому же периоду прошлого года в целом от 11 до 15% по разным подсчетам больше, чем на эту же дату прошлого года… По статистике уровень загрузки 79%, но, я думаю, что по фактическому состоянию это гораздо больше", – заявил Аксенов.

Бензин и интернет

Ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, продолжил руководитель республики. По его словам, дефицит вызван логистическими проблемами, однако в течение месяца ситуация должна выравняться.
"У нас напряжения по 95-му бензину действительно были из-за логистики. Три завода на юге России действительно ограниченно выпускали объем 95-го бензина. Наверное, где-то и по стране такие вещи были. Тем не менее, эта ситуация носит временный характер, преодолимый. На сегодняшний день на большинстве заправок Республики Крым топливо есть", – заявил он.
И уточнил, что из-за трудностей повышена и стоимость продукта. Вопрос ценовой политики глава Крыма пообещал решить в 30-дневный срок.
Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать, также сообщил глава региона и напомнил, что ограничительные меры принимались исключительно из соображений безопасности.

Тема Крыма в диалоге с США

Касаясь темы международного признания Крыма, Аксенов заявил, что у американского президента Дональда Трампа не осталось сомнений по поводу российской принадлежности полуострова.

"Я уверен, что у американского президента по Крыму точно не осталось никаких сомнений в части того, что Крым - это исконно русская земля. И всегда так было, и наш лидер этот вопрос в 2014 году закрыл, совместно с крымчанами, которые поддержали его в 2014 году", – убежден глава региона.

При этом российско-американский диалог в целом, по мнению Аксенова, может способствовать справедливому урегулированию украинского вопроса.
