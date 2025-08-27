https://crimea.ria.ru/20250827/ariya-rossii-vzyala-pod-kontrol-pervoe-maya-v-dnr---minoborony-1149016841.html

Армия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны

Армия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Армия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Восток" 25 августа освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.Накануне подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

