Армия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны
2025-08-27T12:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Восток" 25 августа освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.Накануне подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:13 27.08.2025 (обновлено: 12:21 27.08.2025)