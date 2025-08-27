https://crimea.ria.ru/20250827/aksenov-probki-na-krymskom-mostu-vyzvany-usilennymi-merami-bezopasnosti-1149017880.html

Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности

Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности

Очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры, рассказал глава республики... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T12:45

2025-08-27T12:45

2025-08-27T12:45

крым

новости крыма

сергей аксенов

крымский мост

логистика

очереди на крымском мосту

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры, рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Аксенов добавил, что около 600 автомобилей пропускаются после досмотра на мост единовременно. Всего в сутки проезжает порядка 26 тысяч машин.Утром в среду в очереди с крымской стороны стояли более 600 авто, сейчас число ожидающих проезда выросло. По состоянию на 12 часов дня на Крымском мосту находятся 887 автомобилей. Большинство - со стороны Керчи. Время ожидания досмотра составляет около трех часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, крымский мост, логистика, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп