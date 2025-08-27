Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности
Пробки на Крымском мосту связаны с усиленными проверками – Аксенов
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры, рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Здесь хочу сказать, что с точки зрения принятых мер безопасности на Крымском мосту - это вынужденные меры, к сожалению. Безопасность превыше всего", – подчеркнул он.
Аксенов добавил, что около 600 автомобилей пропускаются после досмотра на мост единовременно. Всего в сутки проезжает порядка 26 тысяч машин.
Утром в среду в очереди с крымской стороны стояли более 600 авто, сейчас число ожидающих проезда выросло. По состоянию на 12 часов дня на Крымском мосту находятся 887 автомобилей. Большинство - со стороны Керчи. Время ожидания досмотра составляет около трех часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.