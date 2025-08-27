https://crimea.ria.ru/20250827/aksenov-otsenil-situatsiyu-s-toplivom-na-azs-kryma--1149017045.html

Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью "России 24".По его словам, дефицит вызван логистическими проблемами, однако, в течение месяца ситуация должна выровняться. И уточнил, что из-за трудностей повышена и стоимость продукта, по сравнению с тем же Краснодарским краем. Но и вопрос ценовой политики глава Крыма пообещал решить в 30-дневный срок.Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала годаДефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион

