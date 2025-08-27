Рейтинг@Mail.ru
Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма
Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма
Ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью "России 24". РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью "России 24".По его словам, дефицит вызван логистическими проблемами, однако, в течение месяца ситуация должна выровняться. И уточнил, что из-за трудностей повышена и стоимость продукта, по сравнению с тем же Краснодарским краем. Но и вопрос ценовой политики глава Крыма пообещал решить в 30-дневный срок.Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала годаДефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
крым, новости крыма, бензин, азс, топливо, топливо в крыму, цены в крыму, сергей аксенов
Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма

Аксенов: на большинстве заправок Крыма появился бензин марки Аи-95

12:33 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью "России 24".
По его словам, дефицит вызван логистическими проблемами, однако, в течение месяца ситуация должна выровняться.
"У нас напряжения по 95-му бензину действительно были из-за логистики. Три завода на юге России действительно ограниченно выпускали объем 95-го бензина. Наверное, где-то и по стране такие вещи были. Тем не менее, эта ситуация носит временный характер, преодолимый. На сегодняшний день на большинстве заправок Республики Крым топливо есть", – подчеркнул он.
И уточнил, что из-за трудностей повышена и стоимость продукта, по сравнению с тем же Краснодарским краем. Но и вопрос ценовой политики глава Крыма пообещал решить в 30-дневный срок.
Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
