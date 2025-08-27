https://crimea.ria.ru/20250827/137-domov-otremontiruyut-v-yalte-po-programme-kapremonta-1149030146.html

137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта

137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта - РИА Новости Крым, 27.08.2025

137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта

137 многоквартирных жилых домов в Ялте отремонтируют за счет средств Фонда капитального ремонта. Об этом проинформировала в среду глава администрации города... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T20:20

2025-08-27T20:20

2025-08-27T20:20

янина павленко

ялта

капремонт

капремонт многоквартирных домов

крым

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149030466_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b838b88d1ee917509c10a224c403b0c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 137 многоквартирных жилых домов в Ялте отремонтируют за счет средств Фонда капитального ремонта. Об этом проинформировала в среду глава администрации города Янина Павленко.В том числе в текущем году, по ее данным, капитально отремонтируют 57 кровель и 8 фасадов, заменят 51 лифт, по адресам Архивная 5 и Свердлова 55 проведут работы по фундаментам. Сейчас фасадные работы идут в домах на Толстого 2, Московской 29, где год назад капитально отремонтировали кровлю."Собираемость (взносов на капремонт – ред.) по Ялте – 66,7%, уже лучше, но стремимся к большему", – написала мэр курорта.В этом году в Крыму в рамках программы капитального ремонта будут полностью отремонтированы 239 лифтов, сообщал ранее начальник планово-экономического управления НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Арсений Леонов. Также к замене попали 592 крыши и 62 фасада, 19 фундаментов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублейВ Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажекВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, ялта, капремонт, капремонт многоквартирных домов, крым, жкх крыма и севастополя, новости крыма