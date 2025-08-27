Рейтинг@Mail.ru
137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта - РИА Новости Крым, 27.08.2025
137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта
137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта - РИА Новости Крым, 27.08.2025
137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта
137 многоквартирных жилых домов в Ялте отремонтируют за счет средств Фонда капитального ремонта. Об этом проинформировала в среду глава администрации города... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T20:20
2025-08-27T20:20
янина павленко
ялта
капремонт
капремонт многоквартирных домов
крым
жкх крыма и севастополя
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 137 многоквартирных жилых домов в Ялте отремонтируют за счет средств Фонда капитального ремонта. Об этом проинформировала в среду глава администрации города Янина Павленко.В том числе в текущем году, по ее данным, капитально отремонтируют 57 кровель и 8 фасадов, заменят 51 лифт, по адресам Архивная 5 и Свердлова 55 проведут работы по фундаментам. Сейчас фасадные работы идут в домах на Толстого 2, Московской 29, где год назад капитально отремонтировали кровлю."Собираемость (взносов на капремонт – ред.) по Ялте – 66,7%, уже лучше, но стремимся к большему", – написала мэр курорта.В этом году в Крыму в рамках программы капитального ремонта будут полностью отремонтированы 239 лифтов, сообщал ранее начальник планово-экономического управления НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Арсений Леонов. Также к замене попали 592 крыши и 62 фасада, 19 фундаментов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублейВ Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажекВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
ялта
крым
137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта

137 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Ялте – Павленко

20:20 27.08.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 137 многоквартирных жилых домов в Ялте отремонтируют за счет средств Фонда капитального ремонта. Об этом проинформировала в среду глава администрации города Янина Павленко.
"Всего различными видами работ будут охвачены 137 МКД. 94 из них непосредственно в Ялте, семнадцать – в Гаспре, семь – в Алупке, пять – в Массандре, три – в Никите, столько же – в Виноградном, по два – в Кореизе, Форосе и Симеизе, по одному – в Гурзуфе, Береговом и Отрадном", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
В том числе в текущем году, по ее данным, капитально отремонтируют 57 кровель и 8 фасадов, заменят 51 лифт, по адресам Архивная 5 и Свердлова 55 проведут работы по фундаментам. Сейчас фасадные работы идут в домах на Толстого 2, Московской 29, где год назад капитально отремонтировали кровлю.
"Собираемость (взносов на капремонт – ред.) по Ялте – 66,7%, уже лучше, но стремимся к большему", – написала мэр курорта.
В этом году в Крыму в рамках программы капитального ремонта будут полностью отремонтированы 239 лифтов, сообщал ранее начальник планово-экономического управления НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Арсений Леонов. Также к замене попали 592 крыши и 62 фасада, 19 фундаментов.
