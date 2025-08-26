https://crimea.ria.ru/20250826/v-yalte-otkryli-kompleks-sluzhebnogo-zhilya-dlya-rosgvardeytsev-1148995917.html

В Ялте открыли комплекс для размещения росгвардейцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Ялте открыли комплекс, на базе которого будут дислоцироваться подразделения Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, благодаря созданным удобствам бойцы и сотрудники Росгвардии смогут эффективнее справляться со своими обязанностями.Аксенов также добавил, что помимо военной составляющей, часть комплекса будет использована в социальных целях. Пятнадцать квартир передадут Ялтинскому муниципальному округу для распределения между гражданами, переселяемыми из аварийного жилья, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

