В Ялте открыли комплекс для размещения росгвардейцев
В Ялте открыли комплекс для размещения росгвардейцев - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Ялте открыли комплекс для размещения росгвардейцев
В Ялте открыли комплекс, на базе которого будут дислоцироваться подразделения Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T16:09
2025-08-26T16:09
2025-08-26T16:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Ялте открыли комплекс, на базе которого будут дислоцироваться подразделения Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, благодаря созданным удобствам бойцы и сотрудники Росгвардии смогут эффективнее справляться со своими обязанностями.Аксенов также добавил, что помимо военной составляющей, часть комплекса будет использована в социальных целях. Пятнадцать квартир передадут Ялтинскому муниципальному округу для распределения между гражданами, переселяемыми из аварийного жилья, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В Ялте открыли комплекс для размещения росгвардейцев
В Ялте открыли комплекс для размещения личного состава Росгвардии – Аксенов
16:09 26.08.2025 (обновлено: 16:51 26.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Ялте открыли комплекс, на базе которого будут дислоцироваться подразделения Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.
"Здесь для несения службы разместится личный состав силового ведомства, который сегодня совместно с подразделениями Минобороны РФ, ФСБ, МВД, территориальной обороны "Барс-Крым" выполняет задачи по обеспечению безопасности республики и жителей полуострова", – рассказал он.
По его словам, благодаря созданным удобствам бойцы и сотрудники Росгвардии смогут эффективнее справляться со своими обязанностями.
Аксенов также добавил, что помимо военной составляющей, часть комплекса будет использована в социальных целях. Пятнадцать квартир передадут Ялтинскому муниципальному округу для распределения между гражданами, переселяемыми из аварийного жилья, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.