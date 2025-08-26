https://crimea.ria.ru/20250826/v-sevastopole-pod-pokrovom-nochi-neizvestnyy-razgromil-bolee-10-mashin-1148991903.html
В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин
В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин
Полиция Севастополя проводит проверку по факту повреждения не менее 10 припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту повреждения не менее 10 припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел в ночь на вторник в Нахимовском районе. Один за другим в дежурную часть стали обращаться жители с заявлением о повреждении их автомобилей.По данным фактам в настоящее время проводится проверка. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению противоправных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
