В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин
В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин
Полиция Севастополя проводит проверку по факту повреждения не менее 10 припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту повреждения не менее 10 припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел в ночь на вторник в Нахимовском районе. Один за другим в дежурную часть стали обращаться жители с заявлением о повреждении их автомобилей.По данным фактам в настоящее время проводится проверка. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению противоправных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин

В Севастополе ночью неизвестный разгромил более 10 припаркованных во дворах машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту повреждения не менее 10 припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ночь на вторник в Нахимовском районе. Один за другим в дежурную часть стали обращаться жители с заявлением о повреждении их автомобилей.
"Предварительно установлено, что в период с 23:30 25 августа до 01:00 26 августа неизвестный мужчина разбил задние стекла не менее 10 автомобилей, припаркованных на улицах Ярославской, Муромской и Модлинской, после чего скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
По данным фактам в настоящее время проводится проверка. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению противоправных действий.
