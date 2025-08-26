https://crimea.ria.ru/20250826/v-sevastopole-gromko-chto-izvestno-1148983405.html
В Севастополе громко: что известно
В Севастополе громко: что известно - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Севастополе громко: что известно
В Севастополе могут быть слышны выстрелы – флот проводит тренировки в районе внешнего рейда, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе могут быть слышны выстрелы – флот проводит тренировки в районе внешнего рейда, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе громко: что известно
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой – Развожаев