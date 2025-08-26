Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе громко: что известно - РИА Новости Крым, 26.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250826/v-sevastopole-gromko-chto-izvestno-1148983405.html
В Севастополе громко: что известно
В Севастополе громко: что известно - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Севастополе громко: что известно
В Севастополе могут быть слышны выстрелы – флот проводит тренировки в районе внешнего рейда, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2025
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе могут быть слышны выстрелы – флот проводит тренировки в районе внешнего рейда, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Севастополе громко: что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе могут быть слышны выстрелы – флот проводит тренировки в районе внешнего рейда, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 16:00 на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – говорится в публикации.
Он подчеркнул, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
