В России проанализируют формирование розничных цен на топливо

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране. Об этом сообщило правительство России.В кабмине сообщили, что по информации Минэнерго, в результате увеличения объемов продаж и своевременной отгрузки топлива в регионах цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижаются последние два торговых дня. В ходе заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов представитель Федеральной антимонопольной службы отметил, что служба возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен.Как сообщалось, в Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно. При этом есть дефицит бензина Аи-95, который может продлиться еще один месяц, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаСтоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекордБензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев
Новак поручил проанализировать влияющие на розничные цены на топливо параметры
09:37 26.08.2025 (обновлено: 09:39 26.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране. Об этом сообщило правительство России.
В кабмине сообщили, что по информации Минэнерго, в результате увеличения объемов продаж и своевременной отгрузки топлива в регионах цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижаются последние два торговых дня.
"Производители соблюдают баланс поставок топлива на внутренний рынок в период повышенного спроса. Поставки сельхозпроизводителям на пике уборочной кампании идут в штатном режиме, все заявки аграриев удовлетворяются", - проинформировали в правительстве.
В ходе заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов представитель Федеральной антимонопольной службы отметил, что служба возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен.
"Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо" - заключили в пресс-службе.
Как сообщалось, в Крыму рост розничных цен на бензин
Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно. При этом есть дефицит бензина Аи-95
, который может продлиться еще один месяц, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами.
