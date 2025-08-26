https://crimea.ria.ru/20250826/v-rossii-proanaliziruyut-formirovanie-roznichnykh-tsen-na-toplivo-1148981536.html

В России проанализируют формирование розничных цен на топливо

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране.

2025-08-26T09:37

2025-08-26T09:37

2025-08-26T09:39

россия

бензин

топливо

дизельное топливо

топливо в крыму

александр новак

правительство россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871522_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_dd20d07bed031d3043de4b3c771bcc03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране. Об этом сообщило правительство России.В кабмине сообщили, что по информации Минэнерго, в результате увеличения объемов продаж и своевременной отгрузки топлива в регионах цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижаются последние два торговых дня. В ходе заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов представитель Федеральной антимонопольной службы отметил, что служба возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен.Как сообщалось, в Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно. При этом есть дефицит бензина Аи-95, который может продлиться еще один месяц, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаСтоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекордБензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев

2025

