Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обесточены 13 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250826/v-krymu-obestocheny-13-naselennykh-punktov-1148981041.html
В Крыму обесточены 13 населенных пунктов
В Крыму обесточены 13 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Крыму обесточены 13 населенных пунктов
13 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остались без света, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T08:31
2025-08-26T08:42
отключение электроэнергии в крыму
красногвардейский район
крым
новости крыма
срочные новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
электросети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_827b78bd79f241b496566eb1e716c58d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. 13 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остались без света, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго"."Из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались 13 населенных пунктов Красногвардейского района", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".Накануне сообщалось, что четыре населенных пункта также были обесточены из-за аварии в Бахчисарайском районе Крыма, а также из-за аварии на сетях частично была обесточена Ялта.Веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
красногвардейский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_136:0:1200:798_1920x0_80_0_0_ff1b080db31ee22c2d192013a92a82be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, красногвардейский район, крым, новости крыма, срочные новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электросети
В Крыму обесточены 13 населенных пунктов

13 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остались без света

08:31 26.08.2025 (обновлено: 08:42 26.08.2025)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. 13 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остались без света, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"Из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались 13 населенных пунктов Красногвардейского района", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что обесточены абоненты населенных пунктов Красногвардейское, Марьяновка, Петровка, Новоэстония, Видное, Восход, Щербаково, Новопокровка, Доходное, Новосельцы, Невское, Владимирово, Знаменка.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".
Накануне сообщалось, что четыре населенных пункта также были обесточены из-за аварии в Бахчисарайском районе Крыма, а также из-за аварии на сетях частично была обесточена Ялта.
Веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
 
Отключение электроэнергии в КрымуКрасногвардейский районКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЭлектросети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала