https://crimea.ria.ru/20250826/v-krymu-obestocheny-13-naselennykh-punktov-1148981041.html
В Крыму обесточены 13 населенных пунктов
В Крыму обесточены 13 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Крыму обесточены 13 населенных пунктов
13 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остались без света, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T08:31
2025-08-26T08:31
2025-08-26T08:42
отключение электроэнергии в крыму
красногвардейский район
крым
новости крыма
срочные новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
электросети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_827b78bd79f241b496566eb1e716c58d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. 13 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остались без света, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго"."Из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались 13 населенных пунктов Красногвардейского района", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".Накануне сообщалось, что четыре населенных пункта также были обесточены из-за аварии в Бахчисарайском районе Крыма, а также из-за аварии на сетях частично была обесточена Ялта.Веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
красногвардейский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_136:0:1200:798_1920x0_80_0_0_ff1b080db31ee22c2d192013a92a82be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, красногвардейский район, крым, новости крыма, срочные новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электросети
В Крыму обесточены 13 населенных пунктов
13 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остались без света
08:31 26.08.2025 (обновлено: 08:42 26.08.2025)