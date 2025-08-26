Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов - РИА Новости Крым, 26.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250826/v-feodosii-zakryli-pyat-opasnykh-attraktsionov-1148982186.html
В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов
В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов
На пляжах Феодосии выявлены и изъяты пять нелегальных аттракционов, сообщает начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T10:40
2025-08-26T10:40
крым
новости крыма
аттракционы
дети
феодосия
гостехнадзор крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147991202_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_f1c89619b5a3e93f4d0f6a68057c3896.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На пляжах Феодосии выявлены и изъяты пять нелегальных аттракционов, сообщает начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.По его словам, у объектов не было обязательной государственной регистрации, а требования безопасной эксплуатации были нарушены. Все аттракционы принадлежат двум предпринимателям.Ранее Игнатенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за последнее время работа нелегальных аттракционов была выявлена и прекращена в Судаке, Симферопольском и Сакском районах Крыма.
крым
феодосия
крым, новости крыма, аттракционы, дети, феодосия, гостехнадзор крыма
В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов

В Феодосии изъяты пять опасных аттракционов без регистрации

10:40 26.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На пляжах Феодосии выявлены и изъяты пять нелегальных аттракционов, сообщает начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
По его словам, у объектов не было обязательной государственной регистрации, а требования безопасной эксплуатации были нарушены. Все аттракционы принадлежат двум предпринимателям.
"Все объекты развлечений эксплуатировались без обученных операторов и с большим перечнем существенных нарушений, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан (детей)", – уточняет Игнатенко.
Ранее Игнатенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за последнее время работа нелегальных аттракционов была выявлена и прекращена в Судаке, Симферопольском и Сакском районах Крыма.
