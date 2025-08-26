https://crimea.ria.ru/20250826/v-feodosii-zakryli-pyat-opasnykh-attraktsionov-1148982186.html

В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На пляжах Феодосии выявлены и изъяты пять нелегальных аттракционов, сообщает начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.По его словам, у объектов не было обязательной государственной регистрации, а требования безопасной эксплуатации были нарушены. Все аттракционы принадлежат двум предпринимателям.Ранее Игнатенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за последнее время работа нелегальных аттракционов была выявлена и прекращена в Судаке, Симферопольском и Сакском районах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционовОпасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить вниманиеНелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма

