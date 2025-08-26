https://crimea.ria.ru/20250826/v-feodosii-zakryli-pyat-opasnykh-attraktsionov-1148982186.html
В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов
В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов
На пляжах Феодосии выявлены и изъяты пять нелегальных аттракционов, сообщает начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T10:40
2025-08-26T10:40
2025-08-26T10:40
крым
новости крыма
аттракционы
дети
феодосия
гостехнадзор крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147991202_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_f1c89619b5a3e93f4d0f6a68057c3896.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На пляжах Феодосии выявлены и изъяты пять нелегальных аттракционов, сообщает начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.По его словам, у объектов не было обязательной государственной регистрации, а требования безопасной эксплуатации были нарушены. Все аттракционы принадлежат двум предпринимателям.Ранее Игнатенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за последнее время работа нелегальных аттракционов была выявлена и прекращена в Судаке, Симферопольском и Сакском районах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционовОпасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить вниманиеНелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147991202_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_f789b90b5627b2f0b739a3790a6380ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, аттракционы, дети, феодосия, гостехнадзор крыма
В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов
В Феодосии изъяты пять опасных аттракционов без регистрации