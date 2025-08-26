https://crimea.ria.ru/20250826/sukho-i-teplo-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1148927463.html
Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Будет умеренно тепло и сухо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +24...26.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +15 до +18 градусов, днем до +27.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Будет умеренно тепло и сухо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер завтра западный, слабый до умеренного 7-12 м/с. Температура воздуха во вторник ночью +9…14, на побережье до +17; днем +22…27, в горах +16…21", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +24...26.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +15 до +18 градусов, днем до +27.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.