Солнце повторило двухмесячный рекорд - зафиксирована сильная вспышка

Солнце повторило двухмесячный рекорд - зафиксирована сильная вспышка

2025-08-26T09:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зарегистрировали новую сильную вспышку и не исключили новых сильных ударов по Земле. Об этом сообщает официальный Telegram-канал учреждения.Вспышка произошла в 08:25 по московскому времени. При этом за сутки активные солнечные центры переместились ближе к направлению на Землю, и сейчас часть из них находится в 50 градусах от линии Солнце-Земля. По умолчанию такое угловое смещение все еще можно считать безопасным, но уже не абсолютно, а лишь с некоторым запасом прочности, отметили в лаборатории.По словам сотрудников лаборатории, главной интригой все еще остаются запасы вспышечной энергии на Солнце.Накануне ученые сообщали, что на Солнце продолжается рост активности, менее чем за сутки было зафиксировано десять вспышек. На прошлой неделе протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.Активность Солнца в июле выросла в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюУченый объяснила влияние магнитных бурь на человекаЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории

