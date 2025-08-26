Рейтинг@Mail.ru
СК проверит деятельность нелегальных детсада и лагеря в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.08.2025
СК проверит деятельность нелегальных детсада и лагеря в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту работы нелегальных детского сада и лагеря в Севастополе, сообщает Информационный центр ведомства.Накануне прокуратура Севастополя сообщила о приостановлении работы частных детского сада и лагеря, организованных местной жительницей в садовом товариществе "Пилот" в районе Казачьей бухты. В ходе проверки на территории организации находился 21 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах", - говорится в сообщении.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:34 26.08.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту работы нелегальных детского сада и лагеря в Севастополе, сообщает Информационный центр ведомства.
Накануне прокуратура Севастополя сообщила о приостановлении работы частных детского сада и лагеря, организованных местной жительницей в садовом товариществе "Пилот" в районе Казачьей бухты. В ходе проверки на территории организации находился 21 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Как сообщили в СК, обязанности педагогов и обслуживающего персонала в данных учреждениях выполняли несколько человек, в том числе их собственница. При этом ни у одного из них нет медицинских книжек и профильного образования. Дети размещались в помещениях, не отвечающих санитарным нормам. Кроме того, для приготовления пищи использовались продукты без маркировки. Специальное меню и технологические карты отсутствовали.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
