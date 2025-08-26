https://crimea.ria.ru/20250826/sk-proverit-deyatelnost-nelegalnykh-detsada-i-lagerya-v-sevastopole-1148983108.html

СК проверит деятельность нелегальных детсада и лагеря в Севастополе

СК проверит деятельность нелегальных детсада и лагеря в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту работы нелегальных детского сада и лагеря в Севастополе, сообщает Информационный центр ведомства.Накануне прокуратура Севастополя сообщила о приостановлении работы частных детского сада и лагеря, организованных местной жительницей в садовом товариществе "Пилот" в районе Казачьей бухты. В ходе проверки на территории организации находился 21 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах", - говорится в сообщении.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

