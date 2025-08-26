https://crimea.ria.ru/20250826/remont-podpornykh-sten-v-sevastopole--kak-idut-raboty-1149007726.html
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
Более двух третей буронабивных свай уже установлено при капитальном ремонте рухнувших ранее подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более двух третей буронабивных свай уже установлено при капитальном ремонте рухнувших ранее подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что подрядчик – компания "ВАД" – зашла на объект в феврале. В рамках подготовительного этапа рабочие обустроили временные коммуникации, чтобы не оставить близлежащие дома без воды и света, создали временную насыпь, чтобы на верхнем ярусе могла работать тяжелая техника – на это ушло 11 тысяч кубометров щебня. Сейчас по мере продвижения работ насыпь постепенно убирают.Подрядчик и ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" ведут регулярный мониторинг состояния зданий, расположенных вблизи, в том числе корпусов первой горбольницы: следят, чтобы ремонтные процессы не оказывали на них негативного воздействия.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолженНовак в Севастополе проверил ход строительства современной котельной
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
Капремонт подпорных стен в Севастополе на улице Адмирала Октябрьского продолжают
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более двух третей буронабивных свай уже установлено при капитальном ремонте рухнувших ранее подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Продолжаем капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского. Прямо сейчас идет устройство буронабивных свай: установили уже 170 из 213. На объекте работает 5 единиц техники и 50 человек", – проинформировал Развожаев.
Он напомнил, что подрядчик – компания "ВАД" – зашла на объект в феврале. В рамках подготовительного этапа рабочие обустроили временные коммуникации, чтобы не оставить близлежащие дома без воды и света, создали временную насыпь, чтобы на верхнем ярусе могла работать тяжелая техника – на это ушло 11 тысяч кубометров щебня. Сейчас по мере продвижения работ насыпь постепенно убирают.
"Капитальный ремонт подпорных стен предполагает восстановление их конструкций. Каждая из сторон – это два яруса железобетонных стен, между которыми будет тротуар. На дороге будет две полосы шириной по 3,75 метра. С обеих сторон проезжей части предусмотрены лотки для отвода ливневых вод. Специалисты облицуют стены Южно-Султаевским гранитом с глянцевой поверхностью", – сообщил губернатор.
Подрядчик и ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" ведут регулярный мониторинг состояния зданий, расположенных вблизи, в том числе корпусов первой горбольницы: следят, чтобы ремонтные процессы не оказывали на них негативного воздействия.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года
. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут
отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
Спуск перекрыли
для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.
