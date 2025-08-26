Рейтинг@Mail.ru
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
Более двух третей буронабивных свай уже установлено при капитальном ремонте рухнувших ранее подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более двух третей буронабивных свай уже установлено при капитальном ремонте рухнувших ранее подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что подрядчик – компания "ВАД" – зашла на объект в феврале. В рамках подготовительного этапа рабочие обустроили временные коммуникации, чтобы не оставить близлежащие дома без воды и света, создали временную насыпь, чтобы на верхнем ярусе могла работать тяжелая техника – на это ушло 11 тысяч кубометров щебня. Сейчас по мере продвижения работ насыпь постепенно убирают.Подрядчик и ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" ведут регулярный мониторинг состояния зданий, расположенных вблизи, в том числе корпусов первой горбольницы: следят, чтобы ремонтные процессы не оказывали на них негативного воздействия.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.
севастополь
Новости
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, благоустройство, ао "вад"
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы

Капремонт подпорных стен в Севастополе на улице Адмирала Октябрьского продолжают

20:28 26.08.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт подпорных стен в Севастополе
Ремонт подпорных стен в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более двух третей буронабивных свай уже установлено при капитальном ремонте рухнувших ранее подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

"Продолжаем капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского. Прямо сейчас идет устройство буронабивных свай: установили уже 170 из 213. На объекте работает 5 единиц техники и 50 человек", – проинформировал Развожаев.

Он напомнил, что подрядчик – компания "ВАД" – зашла на объект в феврале. В рамках подготовительного этапа рабочие обустроили временные коммуникации, чтобы не оставить близлежащие дома без воды и света, создали временную насыпь, чтобы на верхнем ярусе могла работать тяжелая техника – на это ушло 11 тысяч кубометров щебня. Сейчас по мере продвижения работ насыпь постепенно убирают.
"Капитальный ремонт подпорных стен предполагает восстановление их конструкций. Каждая из сторон – это два яруса железобетонных стен, между которыми будет тротуар. На дороге будет две полосы шириной по 3,75 метра. С обеих сторон проезжей части предусмотрены лотки для отвода ливневых вод. Специалисты облицуют стены Южно-Султаевским гранитом с глянцевой поверхностью", – сообщил губернатор.
Подрядчик и ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" ведут регулярный мониторинг состояния зданий, расположенных вблизи, в том числе корпусов первой горбольницы: следят, чтобы ремонтные процессы не оказывали на них негативного воздействия.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.
