Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы

Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более двух третей буронабивных свай уже установлено при капитальном ремонте рухнувших ранее подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что подрядчик – компания "ВАД" – зашла на объект в феврале. В рамках подготовительного этапа рабочие обустроили временные коммуникации, чтобы не оставить близлежащие дома без воды и света, создали временную насыпь, чтобы на верхнем ярусе могла работать тяжелая техника – на это ушло 11 тысяч кубометров щебня. Сейчас по мере продвижения работ насыпь постепенно убирают.Подрядчик и ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" ведут регулярный мониторинг состояния зданий, расположенных вблизи, в том числе корпусов первой горбольницы: следят, чтобы ремонтные процессы не оказывали на них негативного воздействия.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолженНовак в Севастополе проверил ход строительства современной котельной

