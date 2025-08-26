Рейтинг@Mail.ru
Под Анапой потушили лесной пожар - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Под Анапой потушили лесной пожар
Лесной пожар, вспыхнувший в Анапском и Новороссийском лесничествах в понедельник, потушили, сообщает оперштаб Краснодарского края.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Лесной пожар, вспыхнувший в Анапском и Новороссийском лесничествах в понедельник, потушили, сообщает оперштаб Краснодарского края.По последним данным, площадь пожара составляла 11,2 гектара. Тушение осложнялось из-за труднодоступного рельефа местности и ветра. Для ликвидации возгорания привлекали вертолет Ми-8.Ранее сообщалось, что под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам. На месте работают 10 человек и 24 единицы техники, а также 2 вертолета Ми-8.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Лесной пожар, вспыхнувший в Анапском и Новороссийском лесничествах в понедельник, потушили, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В 13:45 лесной пожар в Новороссийском и Анапском лесничествах полностью ликвидировали", – сказано в публикации.

По последним данным, площадь пожара составляла 11,2 гектара. Тушение осложнялось из-за труднодоступного рельефа местности и ветра. Для ликвидации возгорания привлекали вертолет Ми-8.
Ранее сообщалось, что под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам. На месте работают 10 человек и 24 единицы техники, а также 2 вертолета Ми-8.
