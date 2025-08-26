https://crimea.ria.ru/20250826/pod-anapoy-potushili-lesnoy-pozhar-1148992045.html
Под Анапой потушили лесной пожар
Лесной пожар, вспыхнувший в Анапском и Новороссийском лесничествах в понедельник, потушили, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Лесной пожар, вспыхнувший в Анапском и Новороссийском лесничествах в понедельник, потушили, сообщает оперштаб Краснодарского края.По последним данным, площадь пожара составляла 11,2 гектара. Тушение осложнялось из-за труднодоступного рельефа местности и ветра. Для ликвидации возгорания привлекали вертолет Ми-8.Ранее сообщалось, что под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам. На месте работают 10 человек и 24 единицы техники, а также 2 вертолета Ми-8.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе потушили пожар в СНТЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеЖилой дом и машина сгорели в Крыму
