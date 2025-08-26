https://crimea.ria.ru/20250826/odin-mirnyy-zhitel-pogib-i-troe-raneny---vsu-obstrelyali-khersonschinu-1148983262.html

Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину

Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину

Житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T12:09

2025-08-26T12:09

2025-08-26T12:09

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

атаки всу

новости

происшествия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148983550_0:85:574:407_1920x0_80_0_0_808aecf3cbb0a9fc52220aa40c587439.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, под удар ВСУ попало и село Бехтеры Голопристанского муниципального округа: из-за упавшего дрона вспыхнула местная АЗС, сожжена легковушка, уточнил Сальдо."Также враг обстрелял Великую Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку, Песчановку, Пролетарку и Саги", - перечислил он.Ранее при обстрелах ВСУ Херсонщины погибли три мирных жителя и один был ранен в Новой Збурьевке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихОхотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, новости, происшествия, новости сво