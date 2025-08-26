https://crimea.ria.ru/20250826/odin-mirnyy-zhitel-pogib-i-troe-raneny---vsu-obstrelyali-khersonschinu-1148983262.html
Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину
Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину
Житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области.
2025-08-26T12:09
2025-08-26T12:09
2025-08-26T12:09
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
атаки всу
новости
происшествия
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, под удар ВСУ попало и село Бехтеры Голопристанского муниципального округа: из-за упавшего дрона вспыхнула местная АЗС, сожжена легковушка, уточнил Сальдо."Также враг обстрелял Великую Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку, Песчановку, Пролетарку и Саги", - перечислил он.Ранее при обстрелах ВСУ Херсонщины погибли три мирных жителя и один был ранен в Новой Збурьевке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихОхотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине
херсонская область
херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, новости, происшествия, новости сво
Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину
Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела ВСУ Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Мирный житель погиб от разрыва снаряда в Новой Збурьевке. В Алешках ранены двое мирных жителей <...>. В Каховке от удара дроном-камикадзе пострадал мужчина 1995 года рождения", - написал губернатор, уточнив, что пострадавшие госпитализированы в ЦРБ.
Кроме того, под удар ВСУ попало и село Бехтеры Голопристанского муниципального округа: из-за упавшего дрона вспыхнула местная АЗС, сожжена легковушка, уточнил Сальдо.
"Также враг обстрелял Великую Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку, Песчановку, Пролетарку и Саги", - перечислил он.
Ранее при обстрелах ВСУ Херсонщины погибли
три мирных жителя и один был ранен в Новой Збурьевке.
