Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину
Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину
Житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T12:09
2025-08-26T12:09
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
атаки всу
новости
происшествия
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, под удар ВСУ попало и село Бехтеры Голопристанского муниципального округа: из-за упавшего дрона вспыхнула местная АЗС, сожжена легковушка, уточнил Сальдо."Также враг обстрелял Великую Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку, Песчановку, Пролетарку и Саги", - перечислил он.Ранее при обстрелах ВСУ Херсонщины погибли три мирных жителя и один был ранен в Новой Збурьевке.
Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела ВСУ Херсонской области

12:09 26.08.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель села Новая Збурьевка погиб от разрыва снаряда ВСУ, еще три человека ранены в результате украинских ударов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Мирный житель погиб от разрыва снаряда в Новой Збурьевке. В Алешках ранены двое мирных жителей <...>. В Каховке от удара дроном-камикадзе пострадал мужчина 1995 года рождения", - написал губернатор, уточнив, что пострадавшие госпитализированы в ЦРБ.

Кроме того, под удар ВСУ попало и село Бехтеры Голопристанского муниципального округа: из-за упавшего дрона вспыхнула местная АЗС, сожжена легковушка, уточнил Сальдо.
"Также враг обстрелял Великую Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку, Песчановку, Пролетарку и Саги", - перечислил он.
Ранее при обстрелах ВСУ Херсонщины погибли три мирных жителя и один был ранен в Новой Збурьевке.
