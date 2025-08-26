https://crimea.ria.ru/20250826/masshtabnyy-pozhar-v-krymu-lokalizovan-na-12-gektarakh--1148999028.html
Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах
Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах
Пожар в Симферопольском районе локализован на площади 12 гектаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Пожар в Симферопольском районе локализован на площади 12 гектаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Сейчас в ликвидации возгорания задействованы более 160 специалистов и 44 единицы техники.Пожар под Симферополем вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты
Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах
В Крыму сотрудники МЧС России локализовали пожар под Симферополем на 12 гектарах
