Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах

Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах

Пожар в Симферопольском районе локализован на площади 12 гектаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Пожар в Симферопольском районе локализован на площади 12 гектаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Сейчас в ликвидации возгорания задействованы более 160 специалистов и 44 единицы техники.Пожар под Симферополем вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты

